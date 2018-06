Ivanka Trump a tweeté un proverbe chinois... qui n'existe pas

Les Chinois tentaient en vain mardi de retrouver l'origine d'un "proverbe" attribué à l'empire du Milieu par Ivanka Trump, la fille du président américain, au moment où ce dernier est en sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

"Le sceptique ne doit pas interrompre celui qui agit - proverbe chinois", a écrit lundi soir Ivanka Trump dans un "tweet", quelques heures avant la rencontre historique de Singapour entre les dirigeants des deux pays, d'aucuns doutant de voir le président américain obtenir une véritable dénucléarisation de la Corée du Nord.

"Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it." -Chinese Proverb