Le géant français des jeux vidéo Ubisoft compte laisser de plus en plus les joueurs et les stars de cinéma mettre leur patte dans ses créations, ont expliqué ses responsables lundi à Los Angeles, à la veille du Electronic Entertainment Expo (E3).

"E3, c'est plus que des jeux vidéos, et les jeux vidéos peuvent être plus que du divertissement", a assuré devant la presse Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, en présentant une collaboration avec Hit Record, une start-up fondée par l'acteur américain Joseph Gordon Levitt ("Inception", "Snowden"...).

Ubisoft utilise depuis longtemps les avis des joueurs pour concevoir ses jeux mais il compte aller plus loin, en utilisant directement du contenu imaginé par les fans via Hit Record.

Hit Record, qui se présente comme une plateforme collaborative de création et une maison de production, participera à la conception de certains contenus du deuxième volet du jeu d'aventures dans l'espace "Beyond Good and Evil" (BGE).

"Depuis toujours, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a eu un mur entre les joueurs et les développeurs. Avec cette collaboration, nous allons abattre ce mur", a promis Guillaume Brunier, producteur de "BGE" 2.

Par exemple, les joueurs peuvent créer ensemble de la musique qui passe sur une station de radio pirate dans l'espace présente dans le jeu, a expliqué Joseph Gordon Levitt.

"Je pense que les jeux vidéo sont l'avenir, et, sur bien des points, bien plus que les films", a ajouté le comédien.

Une autre vedette d'Hollywood, Elijah Wood ("Le Seigneur des Anneaux"), lui-même joueur insatiable et co-fondateur de la maison de production SpectreVision, est derrière un autre jeu d'Ubisoft, "Transference", un thriller psychologique en réalité virtuelle, dont la sortie est prévue pour cet automne.

Lundi, Ubisoft a aussi dévoilé la bande annonce de la suite très attendue de son jeu historique à succès "Assassin's Creed".

Les studios canadiens bien représentés

Les studios canadiens d'Ubisoft ont une forte présence au E3, une occasion privilégiée pour l'entreprise française grandement ancrée au Québec de "montrer (ses) créations au monde entier" et d'évaluer ce que font ses rivaux dans un "milieu extrêmement compétitif", affirme le PDG des studios canadiens, Yannis Mallat.

M. Mallat, qui en est à sa 18e participation à l'événement pour Ubisoft, souligne que pour une deuxième année seulement, le salon professionnel accueille le public qui profite des "démos" des jeux avant leur mise en marché.

Les grands acteurs du jeu vidéo se partageaient les journées de dimanche et lundi pour tenir leur conférence de presse sur leurs nouveaux projets, avant l'ouverture officielle du salon, mardi.

En fait, outre Ubisoft, bon nombre de studios québécois sont présents à E3, tels que Behaviour, Breaking Walls, Compulsion Games, Rogue Factor et Sabotage.

Pour M. Mallat, il s'agit surtout d'un événement pour mousser ses produits auprès du public et des médias. Il a dit ne pas avoir d'objectif en termes de nouveaux investissements ou partenariats.

Le directeur créatif québécois Benoit Richer est notamment monté sur la grande scène, lundi, devant un public largement formé de consommateurs de jeux vidéo, en compagnie de l'acteur américain Elijah Wood pour parler du nouveau jeu de réalité virtuelle "Transference". La vedette de la trilogie du "Seigneur des anneaux" a fondé la société de production de cinéma SpectreVision, partenaire d'Ubisoft dans ce projet.

Bien sûr, il était aussi question du prochain volet de la franchise phare des studios du Québec, "Assassin's Creed Odyssey", une aventure dans la Grèce antique fruit du travail des trois dernières années qui permettra, selon le directeur créatif Jonathan Dumont, d'"interagir avec l'histoire comme jamais auparavant".

Lors du prestigieux événement à Los Angeles, Ubisoft a aussi fait la promotion de "Rainbow Six" avec un extrait d'un documentaire à venir sur une communauté de joueurs passionnés par ce jeu, qui compterait désormais 35 millions de membres.

En entrevue, M. Mallat souligne que le nouveau studio au Saguenay_Lac-Saint-Jean a déjà commencé à travailler sur la marque "Rainbow Six" afin de contribuer au développement de "nouveaux outils et technologies" pour le jeu en ligne.

Plus modeste que ceux de Montréal et de Québec, le troisième studio d'Ubisoft au Québec ne pourra pas "construire un jeu au complet comme avec "Assassin's Creed" et son équipe de production de plus de 1000 personnes", mais pourra "participer à des mandats stratégiques (...) très ciblés", a dit M. Mallat.

Le studio compte actuellement entre 25 et 30 employés, "principalement du recrutement net", en plus de quelques employés d'expérience transférés de Montréal, a affirmé le président des studios canadiens, rappelant que le plan à moyen terme est de faire de ce troisième emplacement un bureau fonctionnant avec 100 employés.

Ubisoft compte déjà quelque 3600 employés à Montréal et à Québec.

"Nous continuons de dérouler le plan de croissance, avec l'embauche de 1000 personnes supplémentaires d'ici 2025, avec un bureau de Saguenay qui est en pleine vitesse de croisière", a-t-il soutenu.