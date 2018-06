Pendant le sommet de Singapour, le président américain Donald Trump a trouvé le temps de présenter une vidéo au leader nord-coréen Kim Jong-un.

La vidéo, intitulée Une histoire d'opportunité, s'interroge sur l'avenir que pourrait avoir la nation nord-coréenne si son leader choisissait de faire la paix avec les États-Unis, sous fond de musique hollywoodienne et d'images plutôt cliché.

La narration souligne d'abord que «sur les sept milliards d'êtres humains sur Terre, seulement quelques-uns auront un impact significatif sur leur nation», alors qu'on voit des images du président Trump puis du leader Kim envoyant la main. «Quels changements feront-ils?», questionne le narrateur.

La vidéo désire indiquer à Kim Jong-un qu'il est à la croisée des chemins entre une avancée vers la paix et le développement économique ou un refermement de la Corée du Nord et une possible guerre. Des images de haute technologie d'un côté, et de lancement de missile en noir et blanc, illustrent le propos.

Les commentaires des internautes étaient partagés:

Propaganda that is usually only seen in NKO. — MikeMNYC (@mikemnyc) June 12, 2018

«Propagande qui est habituellement vue en Corée du Nord.»

Every day I am embarrassed that America chose you to be our president. You are a disgrace to the office. We deserve better. — Milquetoast (@BlueRobotDesign) June 12, 2018

«Chaque jour, je suis gêné que l'Amérique vous a choisi pour être notre président. Vous êtes une honte pour cette position. Nous méritons mieux.»

You're the greatest leader in the history of mankind!! — Rory Sauter (@SauterRory) 12 juin 2018

«Vous êtes le plus grand leader de l'histoire de l'humanité!!»

What a video! I bet he loved it. I loved it! World Peace is great stuff! — Shem Horne (@Shem_Infinite) 12 juin 2018

«Quelle vidéo! Je parie qu'il l'a aimée. Je l'ai aimée! La paix dans le monde c'est super!»

U are actually a far dumber mother fucker than I thought. You think a 4 minute amateurish video is going to make Kim Jong Un become a different man? You are a fool! Kim lives like a king without having Trump hotels on his beaches and has what he wants, absolute power! — keith hall (@kfhall0852) 12 juin 2018

«Tu es réellement un enf***é plus stupide que je pensais. Tu penses qu'une vidéo amateure de 4 minutes va rendre Kim Jong-un un homme différent? Tu es un idiot! Kim vit comme un roi sans avoir d'hôtels Trump sur ses plages et a ce qu'il veut, le pouvoir absolu!»

President Trump is the most under estimated man to ever live. He is also the most Profound man to ever live. He takes Christianity,Creativity,Vision, Entrepreneurship,Leadership,&Thinking Outside the Box to a Level Most will only comprehend when it is wrapped in a box with a bow. — 🎩PRESIDENT TRUMP WINS 2020🌹 (@createtruespace) 12 juin 2018

«Le président Trump est l'homme le plus sous-estimé qui n'a jamais existé. Il est aussi l'homme le plus sincère qui n'a jamais existé. Il prend le christianisme, la créativité, la vision, l'entrepreneuriat, le leadership et la pensée à l'extérieur de la boîte à un niveau dont la plupart comprendront seulement quand c'est enveloppé dans une boîte avec un arc.»

You praise a dictator saying he loves his people: Kim terrorizes, imprisons & kills his own people. He purposely keeps them impoverished. He purposely denies them basic human freedoms. — girl on fire! 🇨🇦❤️🔥🔥🔥🔥 (@EileenMasse) 12 juin 2018

«Vous félicitez un dictateur qui dit qu'il aime son peuple: Kim terrorise, emprisonne et tue son propre peuple. Il les maintient délibérément appauvris. Il leur refuse délibérément les libertés humaines fondamentales.»