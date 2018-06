7 commandements pour avoir LA meilleure terrasse

Reproduire les décors immaculés aperçus dans les magazines n'est souvent pas synonyme de confort. Et ce que l'on recherche d'une terrasse pendant la belle saison, c'est justement de s'y évader, de s'y sentir bien. Seul avec un bouquin, comme avec sa bande. Pour y arriver, la spécialiste de la déco et chroniqueuse, Vanessa Sicotte, nous énumère les commandements pour un aménagement extérieur réussi.

Sur une ambiance précise, je miserai

Du début à la fin du processus de transformation de la terrasse, il faut garder en tête l'ambiance désirée et ne pas en déroger selon les tendances du moment.

«Les gens achètent souvent du mobilier ici et là qu'ils ont vu sur des photos et ça devient rapidement un ramassis de n'importe quoi», témoigne Vanessa Sicotte.

Vaut donc mieux miser sur une ambiance donnée et s'y tenir chaque fois qu'on magasine un nouvel item. Le tout sera plus cohérent et répondra à vos besoins.

De mon intérieur, je m'inspirerai

Vous n'avez aucune idée par où commencer? Reprenez la même palette de couleur qu'à l'intérieur de votre logis, ou du moins de la pièce où se trouve la porte extérieure (souvent la cuisine).

«La terrasse devrait être le prolongement de l'intérieur. Le but est de faire disparaître la ligne entre les deux espaces. C'est très moderne et tellement confortable, affirme la spécialiste. (...) Et quand il y a une esthétique qu'on aime (vous aimez probablement votre déco intérieur pour l'avoir vous-mêmes choisi), il suffit de la reproduire, c'est donc moins stressant de se lancer dans l'aménagement».

De la lumière, je me soucierai

Il n'y a rien de plus agréable que de s'attabler à l'extérieur lors d'une chaude journée d'été, sauf qu'une fois le soleil couché, c'est le noir total. «C'est plate de discuter avec une chandelle qui n'arrête pas de s'éteindre», blague Mme Sicotte.

On mise donc sur de multiples sources d'éclairage : luminaire extérieur au-dessus de la table, lumières encastrées dans le patio, lampes de jardin, lampes solaires dans les plantes ou dans les arbres, les très tendance guirlandes lumineuses rétro et pourquoi pas quelques chandelles en plus.

C'est plate de discuter avec une chandelle qui n'arrête pas de s'éteindre. Vanessa Sicotte

«Les gens ne me croient pas, mais ça fait toute la différence. Ça crée une ambiance. Faites le test : mettez de la lumière et éteignez trois ou quatre ampoules. Vous allez voir que c'est bien plus plate avec moins de luminosité.»

Le seul risque, c'est que la visite ne veuille plus quitter la fête.

Sur la qualité, je parierai

«Le mobilier, on veut le garder longtemps. Je conseille d'acheter au plus haut que votre budget vous permet pour avoir la meilleure qualité possible. N'achetez pas en dehors de vos limites. On ne doit pas vivre pour payer sa cour», conseille la pro.

En optant pour des articles de qualité, on les conserve souvent plus longtemps et le coût par usage devient donc moindre. Pourquoi acheter une nouvelle pergola aux deux ans? «Il faut arrêter de consommer pour consommer. Revenons à ce que nos ancêtres faisaient dans le temps : on achète une fois, on garde pour toujours», dit-elle.

Les meubles, je recyclerai

En tant qu'animatrice à des émissions spécialisées en récupération de meubles, Sauver les Meubles! et Marché Conclu à Canal Vie, Vanessa Picotte est vendue : la meilleure chose à faire, c'est recycler.

À peu près tout ce qui est à l'intérieur peut aller à l'extérieur. Une fois recouvertes d'un vernis marin - un type d'enduit rendant le mobilier imperméable -, une magnifique commode, une déserte, une table métallique rétro s'avèrent des ajouts gagnants pour votre terrasse. N'hésitez pas non plus, comme le suggère Vanessa, de sortir des coussins intérieurs, un pouf en cuir ou tous autres éléments décoratifs juste le temps d'une soirée spéciale.

Retaper des meubles trouvés dans une brocante est aussi une bonne idée... Ou pas. «C'est génial lorsqu'on a quelques connaissances de base, l'intérêt et un oeil artistique, mais ce n'est pas pour tout le monde», admet la spécialiste.

Ma personnalité, je respecterai

Si les motifs ananas sont à la mode cette année, mais que ne tripez pas particulièrement, n'allez pas en mettre sur votre terrasse. C'est aussi simple que ça.

Le truc de Vanesse Sicotte est de regarder sa garde-robe, et d'évaluer ce qui ressort le plus. Êtes-vous plus motifs tropicaux ou noir et blanc et une paire de jeans? On suit alors son style pour ne pas se tanner de son aménagement.

De la verdure, je multiplierai

«Les plantes aident à la santé, au moral, à l'esprit. Il y a quelque chose de très zen à les voir grandir, fleurir, changer. Elles sont bonnes pour toutes. On en veut partout, tout le temps, et beaucoup», croit Vanessa Sicotte.

Boîtes à fleurs, pots en coin, fines herbes, plantes grimpantes, mini arbustes ont le pouvoir non seulement d'embellir l'espace, mais peuvent aussi servir d'écran d'intimité avec le voisin ou à se créer un petit cocon détente.

Il faut simplement s'assurer de leur survie selon les zones d'ensoleillement, notamment, pour ne pas se ramasser avec une impression de Sahara entouré une tralée de racines sèches.

