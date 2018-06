3 fermetures de restaurants et bars à Montréal qui font mal

D'autres adresses bien-aimées de la métropole ont été emportées par 2018. Deux buvettes de Saint-Henri et un bistro du Vieux Port. Un resto français raffiné du Plateau ferme aussi ses portes, mais lui, que temporairement pour rénovation.

Le restaurant et le bar à vin Ludger et Magdalena, tout deux voisins sur la rue Notre-Dame, ont fermé définitivement leurs portes la semaine dernière. Une troisième adresse du resto à l'ambiance californienne Venice viendra s'installer dans le local du Ludger. Le prisé Magdalena, ouvert il y a cinq ans, deviendra le Paper Plane, un autre bar à vins et cocktails.

On apprenait aussi récemment la fermeture du restaurant spécialisé dans les grillades Mercuri. Le 645 Wellington Ouest est devenu - depuis le 2 juin - le Joiea Sociale, où on a droit à un menu italien «urbain authentique» incluant pizzas cuites au four, pâtes maison et antipastis.

La gang du Mercuri semble, elle, se déplacer au centre-ville, sur la rue Peel, avec SLK RD où on proposera une cuisine du marché signée Athiraj Phrasavath et Oli Harding. L'ouverture est prévue pour juin 2018.

Plusieurs ont fait le saut en voyant les portes closes du fameux restaurant L'Express. Pas de panique : ce n'est que temporaire. Du 11 au 22 juin, l'adresse connue pour ses plats soignés se refait une beauté pour mieux vous accueillir dès le 23 juin, 17h.

