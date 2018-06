A quelques minutes de son sommet historique avec Kim Jong-un, le président américain Donald Trump a annoncé dans un tweet que son principal conseiller économique avait été victime d'une crise cardiaque.

"Notre Grand Larry Kudlow, qui travaillait si dur sur le commerce et l'économie, vient d'avoir une crise cardiaque. Il se trouve maintenant au centre médical Walter Reed", près de Washington, a écrit M. Trump, sans davantage de détails sur l'état de santé de son conseiller.

Avant d'être appelé auprès de M. Trump, M. Kudlow, 70 ans, économiste et historien de formation, était un chroniqueur économique conservateur.

Dimanche, Larry Kudlow avait défendu la décision de M. Trump de retirer son soutien au communiqué final du G7, en critiquant vivement le Premier ministre canadien Justin Trudeau et en l'accusant d'être responsable de l'échec du sommet des sept dirigeants des économies les plus développées de la planète.

Justin Trudeau "a tenu une conférence de presse et dit que les Etats-Unis étaient insultants", avait affirmé M. Kudlow, en jugeant que le Premier ministre canadien "nous a poignardés dans le dos".

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.