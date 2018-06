La star de Hollywood Robert De Niro s'est attiré une ovation debout dimanche soir lors de la cérémonie de remise des Tony Awards à New York en s'écriant "Fuck Trump!" le poing levé sur scène.

L'acteur de 74 ans a prononcé cette amabilité à l'égard du président américain au moment de décerner à la légende du rock Bruce Springsteen un de ces prix, les plus prestigieux dans le monde du théâtre aux Etats-Unis.

"Je vais dire une chose: Fuck Trump!" s'est exclamé l'acteur en levant le poing, déclenchant un délire parmi les spectateurs du Radio City Music Hall de New York qui se sont levés pour l'acclamer.

Here's video of DeNiro swearing at Trump on #TonyAwards

Australian feed didnt censor it. pic.twitter.com/KZNrT8UIyH