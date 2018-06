Donald Trump et Kim Jong-Un sont arrivés ce dimanche 10 juin à Singapour à deux jours d'un sommet très attendu, le premier dans l'Histoire entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen.

Le président américain a atterri à bord d'Air Force One peu avant 20h30 locales, des images diffusées sur Fox News dans l'émission "Fox & Friends", le programme qui détermine la politique de Donald Trump.

Seul contretemps, le commentaire de l'animatrice Abby Huntsman sur les images, évoquant la future "réunion entre les deux dictateurs" du 12 juin, comme on peut l'entendre dans la vidéo ci-dessous...

Fox & Friends accidentally said this about the Singapore summit: "regardless of what happens in that meeting between the two dictators."



This gaffe is probably the most honest thing ever said in the program's history. pic.twitter.com/eooBanu9b2