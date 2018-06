9 endroits à voir absolument si vous prenez la route du Québec cet été

Vaste et diversifié, le territoire québécois regorge de paysages magnifiques, de sites patrimoniaux et d'installations impressionnantes mettant en valeur ses nombreuses richesses naturelles.

Pourtant, seulement 3 % des Québécois ont visité l'ensemble des régions de la Belle Province au moins une fois au cours de leur vie. Pour remédier à la situation, nous vous proposons de prendre la route cet été, et de partir à la découverte du Québec en visitant ses sites les plus prisés ainsi que ses secrets les mieux gardés.

En collaboration avec Hydro-Québec, voici neuf attraits touristiques à ne pas manquer si vous comptez explorer de nouvelles régions du Québec cet été.

Le ciel étoilé du parc national du Mont-Mégantic

La première Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic invite les astronomes en herbe dans un environnement sans pollution lumineuse afin de mieux contempler les étoiles. Durant la journée, vous pourrez y découvrir les nombreux secrets de notre univers, et vous dégourdir les jambes en explorant la nature et la faune luxuriantes du parc national du Mont-Mégantic.

La majestueuse chute Montmorency

Avec ses 83 mètres de hauteur, soit 30 mètres de plus que les chutes du Niagara, l'imposante chute Montmorency domine le paysage de la ville de Québec. On la découvre à pied, en téléphérique ou depuis le Manoir Montmorency. Pour les plus actifs, la tyrolienne et la via ferrata vous promettent de vivre des émotions fortes... et une vue à couper le souffle!

J��e Spaggiari via Getty Images

L'aménagement Robert-Bourassa

Saviez-vous que la plus grande centrale hydroélectrique souterraine du monde est située à la Baie James? Une visite à l'aménagement Robert-Bourassa vous fera découvrir la splendeur des paysages nordiques et prendre conscience de toute la puissance de l'hydroélectricité. À proximité, la centrale La Grande-1 est également ouverte au public et la visite guidée est gratuite, comme c'est le cas dans la majorité des installations d'Hydro-Québec.

Les monolithes de l'Archipel-de-Mingan

Surnommées «pots de fleurs» ou «bonnes femmes», les monolithes de la Réserve du parc naturel de l'Archipel-de-Mingan surgissent du littoral pour créer un paysage insolite. Se tenir devant ces géants de calcaire sculptés par les éléments, c'est prendre conscience de la toute-puissance de la nature.

Getty Images

La vallée de la rivière Manicouagan et la centrale Manic-5

Revivez l'histoire d'un des chantiers les plus mythiques de l'histoire de la province en visitant gratuitement les installations de ce symbole du génie québécois. S'étalant sur 1314 mètres à travers la vallée de la rivière Manicouagan, le barrage Daniel-Johnson demeure une réalisation plus grande que nature, un monument historique qui continue de fasciner, et ce, 50 ans après son inauguration.

Le fjord du Saguenay

Avec ses falaises atteignant 460 mètres de hauteur et ses eaux profondes de 280 mètres, le fjord du Saguenay a de quoi donner le vertige. Ses paysages époustouflants traversent de petits villages bucoliques classés au sein de l'Association des plus beaux villages du Québec. On peut également observer le fjord du haut du sentier de randonnée pédestre de la Statue, accessible à partir du parc national du Fjord-du-Saguenay, ou encore sur l'eau en faisant une croisière.

Egmont Strigl via Getty Images

Les phares et la centrale des Îles-de-la-Madeleine

Les six phares des Îles-de-la-Madeleine présentent un intérêt patrimonial en raison de leur valeur emblématique. Un seul est toujours en activité (celui du Rocher aux Oiseaux), mais cinq sont ouverts au public. Et durant votre séjour aux Îles, profitez-en pour visiter la centrale des Îles-de-la-Madeleine, la plus grande centrale thermique à moteur diesel au Québec.

Les Jardins de Métis

Créés entre 1926 et 1958 par une jardinière avant-gardiste et un collectionneur de plantes rares, les Jardins de Métis constituent aujourd'hui un lieu historique national. Ce paradis végétal aménagé sur les rives du Saint-Laurent attire chaque année bon nombre de touristes et amants de la nature, qui parcourent les aménagements floraux comptant quelque 3000 espèces et variétés de plantes, en plus de déguster les richesses horticoles cuisinées sur place.

Le coucher de soleil de Kamouraska

Selon l'agence de voyage Authentik Canada, vous devez vous rendre à Kamouraska pour observer les plus beaux couchers de soleil au pays. Il faut dire que toute la région du Bas-Saint-Laurent est réputée pour ses couchers de soleil spectaculaires. Deux concours de photographie sont d'ailleurs organisés chaque année pour célébrer et immortaliser leur grande beauté.

Que vous passiez vos vacances d'été entre amis, en famille ou en couple, que vous restiez près de chez vous ou que vous partiez à la découverte du Québec, Hydro-Québec vous offre la chance de vivre une expérience des plus enrichissantes en visitant gratuitement plusieurs de ses installations aux quatre coins de la province.