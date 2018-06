Elon Musk, l'emblématique PDG de Tesla, promet des fonctionnalités permettant aux voitures de la marque de se conduire toutes seules dans la prochaine version de son système d'aide à la conduite Autopilot attendue en août.

"A ce jour, les ressources d'Autopilot se sont focalisées, et à juste titre, entièrement sur la sécurité. Avec la V9 (version 9, NDLR) nous allons commencer à activer des fonctionnalités de conduite autonome", écrit M. Musk sur son compte Twitter.

That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features.