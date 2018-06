Ces erreurs beauté que nous commettons l'été

Quelles erreurs beauté ne pas commettre l'été (que nous commettons tous par méconnaissance)? On fait le point avec la pro Dominique Michaud - propriétaire de l'institut Dermalounge à Montréal - pour une peau en santé et bien protégée pour profiter des beaux jours au max!

Poursuivre ces soins suivants qui pourraient causer des dommages à votre peau

« Il est important de ne pas faire les soins suivants lorsqu'il est ensuite question de s'exposer au soleil: IPL, soins des tâches pigmentaires, peelings. Ne pas appliquer non plus des crèmes à base de AHA (acides alpha hydroxylès). Ce sont des soins qui vont fragiliser votre peau si vous l'exposez ensuite au soleil - et vous risqueriez même de vous créer des tâches pigmentaires. Quant à l'électrolyse, il faudrait ne pas s'exposer la semaine qui suit le traitement -et ensuite bien se protéger! Tous les autres soins peuvent être pratiqués.»

Ne pas s'exfolier

«C'est une erreur. Il faut prendre le temps de s'exfolier une à deux fois par semaine - et ne pas hésiter à confier son visage à une esthéticienne pour un soin comprenant l'extraction des comédons. N'oubliez pas que les crèmes solaires sont très comédogènes - à part les crèmes minérales ou les poudres minérales avec SPF. S'exfolier retirera juste les peaux mortes, ça ne vous fera pas peler, ni perdre votre bronzage. Une fois débarrassé des cellules mortes, votre épiderme sera plus à même de prendre le soleil (bien protégé bien sûr!) » Dominique Michaud - propriétaire de l'institut Dermalounge à Montréal.

Getty Images/iStockphoto

Ne pas continuer vos soins routiniers

«Il faudrait! Continuer à bien se démaquiller, s'exfolier comme on le disait plus haut, continuer à bien s'hydrater et mon conseil : utiliser une brume cellulaire en première couche sous la crème de jour, ça a des actions anti-oxydantes et cela facilitera la pénétration des crèmes ensuite. Si l'hiver, le chauffage dessèche notre peau, l'été c'est le soleil, on n'oublie donc surtout pas de s'hydrater! »

Utiliser des produits éclaircissants

Lorsque le soleil domine, il faut arrêter les produits éclaircissants ou anti-tâches. « Si vous n'avez pas le choix d'utiliser ce type de produits, il est impératif de vous protéger ensuite, sinon vous risquez de faire apparaître de nouvelles tâches et de brûler. »

Oublier de vous protéger le cou, le décolleté et les mains

« On oublie trop souvent ces trois zones, et pourtant elles sont particulièrement fragiles. Aussi, on n'y pense pas, mais lorsque vous faites un Shellac ou un autre gel vernis, quand vous mettez les mains dans l'appareil chauffant pour fixer la manucure, vous risquez des rougeurs ou des tâches, puisque l'appareil fait bronzer. On se protège donc avant ou alors on enfile des gants sans doigts! »

Getty Images

Ne plus faire de masques

«Le soleil, le sel, ou encore le chlore ont un effet desséchant sur la peau, pensez à faire des masques hydratants parfois même en le conservant toute la nuit. Après une exfoliation, l'application d'un masque désaltérant sera une merveilleuse option pour la nuit. »

Penser que protection solaire = visage luisant

Appliquer une crème solaire, cela peut paraître intense et désagréable lorsqu'on a seulement quelques mètres à parcourir avant de s'enfermer au bureau. La solution? «Les poudres minérales SPF 12-30 (...) comme touche finale de maquillage protègent du soleil et elles ont l'avantage de ne faire ni briller ni de boucher les pores de la peau. Celles de Jane Iredale ou Esthederm sont très efficaces.»