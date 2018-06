Le couple le plus puissant de la musique en a dévoilé plus qu'escompté. Si Beyoncé et Jay-Z sont habituellement assez discrets sur leur vie privée, voilà qu'ils ont partagé non seulement des images de leurs jumeaux et de leur vie de famille, mais aussi de leur corps flambant nus. Le tout dans le cadre de leur tournée en duo.

Les fans s'étant procuré des billets pour On The Run II - dont seulement une représentation est prévue au Canada, à Vancouver - ont eu l'opportunité de se procurer un livre de tournée en avant-première dans lequel on découvre des clichés intimes et inédits du couple.

Getty Images For Parkwood Entert Une image de leur premier spectacle de la tournée au Royaume-Uni.

Dès la publication, des photos sexy ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, affolant les fans de la chanteuse de 36 ans et du rappeur de 48 ans.

On peut notamment voir les milliardaires se prélasser dans un lit. La belle en string crème, les cheveux en "pagaille" en train de lire le journal, lui en train de fumer un cigare... Comme un couple tout à fait ordinaire après un petit matin coquin.

Une autre photo les montre en tenue d'Ève et d'Adam, enlacés, et toujours dans un lit. Le résultat est à la fois sexy et naturel.

On a aussi une vue privilégiée sur le popotin arrondie de la diva, nous prouvant encore une fois qu'elle a les plus belles courbes du monde.

Pendant les spectacles de la tournée On The Run II qui ont commencé la semaine dernière, les fans ont notamment pu découvrir des vidéos inédites des jumeaux du couple et du renouvellement de leurs voeux après dix ans de mariage.

Coup de pub ou juste un désir d'en partager davantage sur leurs vies avec leurs fans? Probablement la deuxième hypothèse comme le couple est loin d'avoir besoin de promotion pour vendre des billets. De nouvelles dates viennent d'ailleurs d'être ajoutées, à Amsterdam, Washington, Chicago et Los Angeles, notamment.

