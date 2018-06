Gose - Les Trois Mousquetaires Courtoisie Une ale acidulée hors série d'inspiration allemande qui pétille à souhait. Son effervescence est effectivement assez impressionnante. Sinon, elle est légère, fruitée... Bien équilibrée somme tout. Elle conviendra à ceux qui s'initient à la sûre.

Les Trois Mousquetaires offrent aussi depuis peu la Sour Citra, une pale ale sûre aux agrumes. Des arômes de lime, de pamplemousse et de tangerine ressortent. L'acidité est plutôt légère, ce qui la rend super facile à boire et très rafraîchissante!

Hully Gully - Les Grands Bois Microbrasserie Les Grands Bois/Facebook Cette pale ale sûre et houblonnée sans prétention séduira pas mal tout le monde. Pourquoi? Ses arômes citronnés et herbacés, son acidité lactique tranchante mais balancée par le houblon, sa mousse légère et sa finale bien sèche.

13 - Saison des Allergies - Harricana Harricana D'un jaune-orangé doré, cette Saison sûre se démarque par sa longue acidité lactique, ses notes herbacées suivies d'une pointe d'agrume et son côté quasi salin. Ses bulles sont agréables, tout comme le fin nuage de mousse qui reste dans le verre.

Saison Shelton – Oshlag X Shelton Courtoisie On dirait quasi du vin orange avec sa robe orangée et ses effluves fruitées. En bouche, on découvre d'étonnantes pointes acides dues à la fermentation de lactobacilles et des notes de fruits tropicaux. C'est sûr, c'est frais, ça goûte l'été.

IPA sûre no. 2 - Pit Caribou Courtoisie Une bonne sûre de soif. Elle est rafraîchissante, fruitée, légèrement salée, et a un faible taux d'alcool. Elle rappelle quasi une limonade aux baies. À savourer bien froide en plein soleil!

Bière de coin d'rue - Brasseurs de quartier / L'Espace public Courtoisie Une autre sûre de soif! Cette berliner weisse de couleur jaune paille séduit avec ses notes citronnées, sa vive effervescence et sa fine mousse. Son acidité est assez franche. On se voit bien en siroter une sur le bord de la piscine.

Berliner Mango Weisse - Dunham Courtoisie On goûte vraiment la mangue dans cette berliner weisse. Et à cause du fruit, très présent justement, elle est assez surette. Elle fera assurément grimacer ceux qui s'initient à la bière acidulée. Elle demeure tout de même agréable par sa fraîcheur et sa robe particulière, semi-opaque, rappelant le jus de mangue. Très estivale, disons.