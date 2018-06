La décision-choc de Donald Trump de désavouer le communiqué final du sommet du G7 — en insultant copieusement Justin Trudeau au passage — suscite de nombreuses réactions, notamment une, très négative, en provenance de l'Élysée.

Le président américain a infligé une gifle diplomatique au premier ministre canadien et à ses alliés du groupe des sept, samedi, en annonçant sur Twitter qu'il avait donné l'instruction à ses représentants de ne pas signer le communiqué découlant de la rencontre.

Il l'a fait tout juste après avoir quitté La Malbaie, en taxant Justin Trudeau de «malhonnête» et de «faible» et l'accusant d'avoir fait de «fausses déclarations» en matière de commerce.

«Le premier ministre Justin Trudeau du Canada a été si docile et si doux pendant nos rencontres au G7, tout ça pour ensuite donner une conférence de presse après mon départ en disant que "les tarifs américains sont un peu insultants" et qu'il ne se "laisserait pas bousculer"», a persiflé le locataire de la Maison-Blanche.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!