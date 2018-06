Elon Musk a fourni ses premiers lance-flammes

Le milliardaire excentrique a finalement lancé son tout dernier produit: des lance-flammes.

Sur Twitter, celui qui dirige Tesla et SpaceX a annoncé que le millier de premiers exemplaires du lance-flammes nommé ironiquement «Not a flamethrower» (pas un lance-flammes) avait été distribué samedi en Californie.

Nothing makes your baby more zen than a few gentle puffs of a TBC Flamethrower pic.twitter.com/HewJf66hh2

«Rien ne rend votre bébé plus zen que quelques douces bouffées d'un lance-flammes de TBC», a-t-il ajouté sur le réseau social.

En janvier dernier, on rapportait que le milliardaire avait réussi à vendre 7000 lance-flammes en précommande. Le site de The Boring Company indique aujourd'hui 20 000 ventes, qui sont maintenant terminées.

La vente des lance-flammes avait été lancée après que les 50 000 casquettes de The Boring Company eurent été écoulées.

À en croire Elon Musk, The Boring Company n'a pas fini de présenter des produits étranges et surprenants. Dans un autre tweet, il indique que la compagnie offrira éventuellement des briques LEGO grandeur nature.

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy.