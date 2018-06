Stéphane Laporte remercie le public après avoir été écarté de «La Voix»

Après qu'Hugo Dumas eut révélé que l'équipe de La Voix était écartée par TVA pour la prochaine saison de l'émission, le producteur Stéphane Laporte a partagé ses impressions sur les réseaux sociaux.

«Depuis sa première saison, La Voix est l'émission la plus regardée de la télé. Année après année. De toutes les versions de The Voice à travers le monde, celle du Québec récolte les plus grosses parts de marché. Année après année», a-t-il précisé d'emblée.

Il a remercié «tous les artistes, aux coachs, à l'animateur et à l'équipe de production». «Merci à TVA pour nous avoir fait confiance durant six saisons», a-t-il écrit.

Laporte a ensuite dit merci au public. «Votre présence demeure notre plus grande récompense. J'aurais bien aimé continuer à oeuvrer sur cette émission avec passion, mais les dirigeants en ont décidé autrement.»

«Et comme l'ont si divinement chanté, Yama et Kelly: Let it be...», a-t-il conclu après avoir souhaité bonne chance à «la nouvelle équipe en place».

Vendredi le 8 juin, on apprenait dans La Presse+ que la totalité de l'équipe de La Voix avait été remerciée.

Laporte était aux commandes du toujours très populaire concours de chant depuis ses débuts, en 2013.

Jean-François Blais, le réalisateur et directeur artistique de l'émission En direct de l'univers, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, a été mis sous contrat pour la septième édition, qui verra le jour à l'hiver 2019.

TVA semble vouloir revoir quelque peu la formule de l'émission la plus populaire de la télévision québécoise. Charles Lafortune avait même laissé planer le doute quant au retour de celle-ci lors du dernier gala Artis.