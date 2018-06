CNN fait une erreur de géographie durant le G7

CNN s'est emmêlé les pinceaux durant le sommet du G7 à Charlevoix.

Durant une émission dédiée au G7, la chaîne de télévision d'information a écrit que Charlevoix se situait en France.

Les internautes n'ont pas perdu de temps pour repérer l'erreur et leur faire .

«Devinez où @CNN pense que le sommet du #G7 de ce week-end se tient ....»

@CNN says it's our job to be there, Well, Charlevoix was in Quebec, Canada, not in France. It's possibly the reason why ur so wrong about this summit pic.twitter.com/akfHIKBSnw — Boris (@Boris79237261) June 10, 2018

«@CNN dit que c'est leur boulot d'être là, Charlevoix est au Québec, au Canada, pas en France. C'est peut-être la raison pour laquelle vous vous trompez sur ce sommet.»

Uh, @CNN , you know Charlevoix, Quebec is in Canada, right? Someone want to tell your producer or your chyron operator? pic.twitter.com/mAWlWCPSyb — MissLariss (@_MissLariss_) June 9, 2018

«Euh, @CNN, vous connaissez Charlevoix, le Québec c'est au Canada, n'est-ce pas? Quelqu'un veut-il en parler à votre producteur ou à votre opérateur?»

Oh @CNN. The G7 summit took place in Charlevoix, Canada, not France. Strong geography game there. pic.twitter.com/1nTGIYk8Bd — Phil Wahba (@philwahba) June 9, 2018

«Oh @CNN. Le sommet du G7 a eu lieu à Charlevoix, au Canada, et non en France. Une bonne connaissance de la géographie là-bas.»

Le sommet à La Malbaie a pris fin le samedi 9 juin. Après que Justin Trudeau eut annoncé que tous les membres du G7 s'étaient entendus sur une déclaration commune malgré quelques désaccords, notamment sur le commerce, le président Donald Trump a infligé une retentissante gifle diplomatique à Trudeau.

À peine quelques heures après avoir quitté les lieux, il a dit avoir ordonné à ses représentants de ne pas signer le communiqué commun qui avait été élaboré à l'issue de la rencontre.