Vanessa Pilon dévoile et parle sans filtre de son corps de femme enceinte

Vanessa Pilon a pour habitude de parler sans filtre, et bien en voilà encore une preuve. Enceinte de 34 semaines de son premier bébé qu'elle attend avec Alex Nevsky, elle partage cette photo de son ventre tout rond avec cette phrase qui a fait réagir parce que peu politiquement correcte et sans détour. À prendre avec humour bien sûr!

« J'hésite entre écrire quelque chose de doux et profond à propos du miracle de la vie, ou juste vous dire que ça fait trois mois que je n'ai pas vu mon vagin.

Fini les longues diatribes des futures mamans s'émerveillant de donner la vie, désormais il est de bon ton de parler sans détour de la maternité et des changements que notre corps vit. Oui, c'est une révolution à la fois hormonale et une transformation radicale de notre physionomie au cours de ces semaines de gestation, alors pourquoi ne pas en parler comme on le sent?!

Une phrase qui a été accueillie par de nombreux commentaires plus enjoués et positifs les uns que les autres à une ou deux exceptions près. Même Véronique Cloutier a participé à la conversation entourant ce post aimé par plus de 11 330 personnes.

cloutierv@vanpailong HE'S THE ONE!

jen_clou Parole de maman de 2 enfants et infirmière, c'est peut-être une bonne chose que tu ne puisses plus voir cette zone de ton corps avec tous les changements qui s'y passent.

princessepoutine Boooon ça c'est rafraîchissant comme post de femme enceinte! 😂

espositoamelya Est- ce un drame de ne pas voir son vagin et encore lorsque l'on porte la vie???

