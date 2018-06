Trump attaque Trudeau sur Twitter juste avant l'ouverture du G7

Le sommet du G7 qui s'ouvre officiellement vendredi à La Malbaie promet de se dérouler sur fond de vives tensions. Le président Donald Trump avait déjà mis la table avec une série de gazouillis ciblant ses alliés dans les heures avant son départ, mais tout juste avant de s'envoler vers le Canada, il a décidé d'en ajouter une couche en suggérant de réintégrer la Russie dans le groupe.

Le locataire de la Maison-Blanche a proposé, sur la pelouse sud de la résidence présidentielle, de réintégrer le pays de Vladimir Poutine dans le groupe sélect des puissances mondiales industrialisées. La Russie a été éjectée du club en 2014 en raison l'annexion illégale de la Crimée.

Un nouveau sujet de discorde se profile ainsi à l'horizon. Le président Trump, faut-il le rappeler, est en porte-à-faux avec ses partenaires en raison de son retrait de l'accord sur l'accord iranien et de sa décision de frapper le Canada et l'Union européenne (UE) de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium.

Il avait d'ailleurs consacré à cette guerre commerciale entre amis une série de gazouillis incendiaires dans les heures précédant le coup d'envoi du sommet du G7, dont le Canada est l'hôte cette année.

Dans un message publié jeudi soir, il s'en est pris directement à Justin Trudeau, lui reprochant de jouer à "l'indigné" en brandissant la relation canado-américaine tout en passant sous silence le système de gestion de l'offre, qui est selon lui injuste pour les États-Unis.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 juin 2018

Il en a remis à quelques heures à peine du début de l'événement, vendredi matin, écrivant sur Twitter que "le Canada charge aux États-Unis 270 pour cent de tarifs" sur les produits laitiers. "Ils ne vous ont pas dit cela, n'est-ce pas? Pas juste pour nos fermiers!", a écrit le locataire de la Maison-Blanche avant d'élargir le débat aux pays du G7.

"Hâte de régler les traités commerciaux injustes avec les pays du G7. Si ça n'arrive pas, nous ne nous en porterons que mieux!", a-t-il indiqué avant de soutenir, dans un autre gazouillis, que les pourparlers "seront principalement centrés sur les pratiques commerciales injustes de longue date envers les États-Unis".

Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things...but he doesn't bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 juin 2018

Why isn't the European Union and Canada informing the public that for years they have used massive Trade Tariffs and non-monetary Trade Barriers against the U.S. Totally unfair to our farmers, workers & companies. Take down your tariffs & barriers or we will more than match you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 juin 2018

Le président a aussi confirmé lui-même qu'il resterait moins longtemps que prévu dans Charlevoix. Il repartira samedi en matinée, avant la fin prévue des réunions des chefs d'États et de gouvernements réunis pour le G7, pour se rendre à Singapour afin de participer à un autre sommet - cette fois avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, prévu le 12 juin.

Le président Trump a provoqué l'ire de ses alliés du groupe des sept en imposant des taxes punitives sur l'acier et l'aluminium, geste considéré "illégal" au vu des règles en matière de commerce international. Signe de l'isolement américain, certains observateurs ont commencé à qualifier la rencontre de cette année de "G6+1".

À ce sujet, le président français, Emmanuel Macron, s'est montré cinglant. "Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à six, si besoin était", a lancé le dirigeant en conférence de presse conjointe avec Justin Trudeau, jeudi, à Ottawa.

"La volonté de signer un texte à sept ne doit pas être plus forte que notre exigence sur le contenu de ce texte. Je crois qu'on ferait une erreur si on disait qu'on est prêt à renoncer à tout, à ne plus dire qu'on tient à l'accord de Paris, au climat, au commerce, pour avoir ce signataire", a-t-il argué.

Il est prévu que Donald Trump ait une rencontre bilatérale avec Justin Trudeau vendredi après-midi au manoir Richelieu.

Le premier ministre canadien se sera auparavant entretenu avec son homologue britannique Theresa May, le premier ministre japonais Shinzo Abe, le président italien Giuseppe Conte - le nouveau du groupe - et la chancelière allemande Angela Merkel, doyenne du G7.