Les fans de Disney et de Pixar seront heureux de renouer avec leurs amis lorsque Walt Disney World inaugurera sa plus récente addition cet été. Peu importe leur âge, ceux et celles qui ont rêvé de socialiser avec Woody et Buzz l'Éclair doivent absolument faire un tour à Toy Story Land. Cet univers ludique de 4,5 hectares reconstitue la cour-arrière d'Andy au grand bonheur de tous ses visiteurs.

Situé à Disney's Hollywood Studios en Floride, Toy Story Land doit ouvrir ses portes le 30 juin. Vous y trouverez une grande quantité de manèges, de jeux et de décors imaginatifs inspirés de vos longs métrages préférés. Mais avant de prendre des selfies en compagnie de vos personnages favoris, ne manquez pas d'essayer quelques-unes des attractions de ce nouveau monde. Votre famille vivra des moments exaltants qui la propulseront vers l'infini et au-delà!

Laissez-vous émerveiller par l'univers ludique de Toy Story Land

Pouvez-vous imaginer la sensation d'être réduit à la taille d'un jouet? C'est justement ce qu'accomplit Toy Story Land en transposant votre famille et vos amis dans un univers captivant et bien réel réunissant les meilleurs éléments des trois films Histoire de jouets. Vous éprouverez un brin de nostalgie en parcourant ses allées parsemées de figurines surdimensionnées, de blocs de construction et de lampadaires Tinkertoy aux couleurs vives. Gardez votre caméra à portée de main, car vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber : peut-être aurez-vous le privilège de poser en compagnie des Soldats Verts, de Jessie ou du célèbre Buzz l'Éclair?

Faites un tournée palpitante dans les montagnes russes Slinky Dog Dash

Andy a conçu un parcours de montagnes russes accessible à toute la famille qui vous permettra de découvrir Toy Story Land à grande vitesse. Montez dans les serpentins de Slinky Dog et laissez-vous emporter dans un monde de courbes, de collines et de chutes. Il n'y a pas meilleur exemple d'hospitalité du Sud que cet adorable teckel aux longues oreilles! Son trajet offre une vue panoramique à couper le souffle – à moins que votre souffle n'ait déjà été coupé par une pente vertigineuse!

Envolez-vous vers les étoiles à bord de Alien Swirling Saucers

Êtes-vous prêts à personnifier Buzz l'Éclair? Vous et votre famille aurez la chance de devenir des Rangers de l'espace à bord de Alien Swirling Saucers. À l'image du jeu qu'Andy a remporté au restaurant Pizza Planet, ce manège se distingue par ses proportions épiques et sa trame sonore intergalactique. Baignés de lasers multicolores, vous ferez un trajet en fusée que vous n'êtes pas prêts d'oublier! Prenez soin de bien vous tenir lorsque vous croiserez les soucoupes volantes des Aliens, ces étranges petits hommes verts à trois yeux.

Visez le haut du classement à Toy Story Mania!

La section Toy Story Mania! regorge de jeux d'adresse inspirés des films Histoire de jouets. Vous pourrez tenter votre chance à bord d'un char allégorique, en prenant soin de vous équiper de lunettes 3D pour mieux apprécier les jeux virtuels Midway. Après avoir passé des moments exaltants dans la galerie de tir Woody's Roundup, vous éclaterez de rire en crevant les ballons de lave volcanique du jeu Rex & Trixie's Dino Darts. Des effets 4D ont été ajoutés à l'expérience, alors ne vous étonnez pas si l'éclatement d'un ballon 3D s'accompagne d'éclaboussures d'un réalisme saisissant!

La visite de Toy Story Land et de ses montagnes russes vous donnera une faim de loup! Heureusement, Woody's Lunch Box pourra combler votre appétit du matin au soir. Que vous soyez à la recherche d'une collation ou d'un repas complet, vous y trouverez des hamburgers, des flotteurs à la crème glacée et d'autres classiques américains, ainsi que des mets à emporter servis directement au comptoir. Si la faim vous tenaille, partez à la recherche du thermos géant!

Pour profiter au maximum de l'été 2018, invitez votre famille à vivre une expérience immersive plus grande que nature à Toy Story Land.