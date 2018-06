Karine St-Michel, désormais connue pour ses réactions très émotives durant la dernière saison d'Occupation Double, nous présente, ce vendredi 8 juin, sa première web-série, Les Karineries.

Nous savions que le projet était sur le point de voir le jour, car l'ex-candidate de téléréalité n'a pas raté une occasion d'en parler sur Instagram entre deux compétitions canines.

Celle qui avait peur d'être oubliée après un séjour à Bali qui n'a laissé personne indifférent revient ainsi avec un concept misant sur l'autodérision et les malaises (voulus ou non) et racontant l'histoire (véridique ou non) d'une star instantanée cherchant à étirer ses quinze minutes de gloire.

Pour ce faire, elle s'inspirera de la vie et du parcours de célébrités comme Kylie Jenner et Maripier Morin en tentant d'attirer les fans, de lancer une chaîne YouTube, de créer une gamme de produits dérivés, et de séduire un joueur de hockey... cosom.

Le tout avec le ton et l'intensité avec lesquels vous aviez pu vous familiariser dans Occupation Double Bali. Ce qui devrait vous donner une bonne idée à savoir si la proposition vous plaira ou non...

Vous pouvez visionner dès maintenant les six capsules des Karineries sur le Noovo.ca.

