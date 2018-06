Des centres de repos post-accouchements de grand luxe en Chine

En Chine, où les mamans et leur bébé doivent, selon la tradition, être confinés et bichonnés pendant un mois après l'accouchement, de luxueux centres spécialisés, dignes d'hôtels 5 étoiles, proposent des séjours mensuels à plus de 14 000 $.