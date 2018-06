Dan Bigras donne des nouvelles de son état de santé

Aux prises avec un cancer colorectal de stade 2 depuis l'automne dernier, Dan Bigras a donné des nouvelles de son état de santé sur Twitter.

«Ne pas vendre la peau de l'ours avant... J'avoue qu'aujourd'hui je l'ai un peu fait», a-t-il écrit. «Je me suis fait débrancher ma dernière bouteille de chimio alors c'est tout un événement pour moi et ma famille, mais faut pas s'énerver, je dois passer des scans la semaine prochaine», a jouté Dan Bigras.

Il a ensuite expliqué qu'il devra passer des tests à la mi-juillet afin de déterminer s'il doit «avoir d'autre chimio, une autre opération» ou s'il est «débarrassé complètement de cette chose». Les chances qu'il en soit sorti sont de 2 sur 3.

«Alors d'instinct aujourd'hui, j'ai commencé à m'occuper de choses que j'avais mises de côté en octobre, comme si je vendais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je suis heureux. Prendre la vie quand elle passe est comme un combat pour le bonheur», a-t-il écrit ensuite.

Il a conclu en annonçant qu'il serait sur la scène extérieure Loto-Québec aux FrancoFolies de Montréal.

