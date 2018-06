Anthony Bourdain adorait le Québec, et le Québec le lui rendait bien

L'annonce du décès du célèbre chef et animateur américain Anthony Bourdain a secoué le monde de la gastronomie, vendredi matin.

De son propre aveu, le coloré personnage «adorait Montréal».

«C'est mon endroit préféré au Canada. Les gens qui vivent ici sont des vrais fous qui ont du chien ("tough crazy bastards")», avait-il déclaré en 2013 alors qu'il tournait un épisode de sa série télévisée Parts Unknown dans la Belle Province.

Bourdain aimait le Québec, et le Québec le lui rendait bien.

Vendredi matin, plusieurs chefs et restaurateurs ont dit être attristés par son présumé suicide.

Le chef David McMillan du restaurant montréalais Joe Beef - qui a souvent participé à l'émission de Bourdain en compagnie de son collègue Fred Morin - lui a rendu un hommage très sobre sur Twitter, ne partageant qu'un carré noir lorsqu'il a appris la nouvelle.

Son collègue Fred Morin, lui a rendu hommage à sa façon, sans jamais le nommer.

I hated his leg locks but fuck was he loyal and kind.

«Je détestais ses clés de jambes, mais il était loyal et gentil.»

Go see my friend John, he will hook you up with some great oysters, just don't fuck with his playlist.