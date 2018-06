8 éléments à garder en tête avant d'avoir une relation sexuelle

Que vous soyez au début d'une relation ou en couple depuis longtemps, vous avez peut-être besoin d'un petit rappel sur les éléments à considérer avant de se glisser sous les draps.

Voici quelques conseils d'experts sur ce qu'il faut faire avant d'avoir des relations sexuelles.

Getty Images/iStockphoto

1. Faites des allusions sexuelles avant de passer à l'acte

Si la spontanéité est souvent encouragée, créer de la tension sexuelle bien avant de franchir la porte de la chambre à coucher peut augmenter l'excitation.

«Vous pouvez, par exemple, donner à votre partenaire un baiser langoureux le matin, lui envoyer un message coquin durant la journée ou lui faire un clin d'oeil lorsqu'il entre dans la pièce», explique Sarah Hunter Murray, chercheuse et thérapeute relationnelle. «Ça laisse le temps à votre imagination de créer des images.»

2. Ayez des préservatifs

Se protéger est évidemment important. Messieurs, ayez des préservatifs à proximité avant de passer aux choses sérieuses, suggère Sunny Rodgers, sexologue clinique et coach sexuel certifié. «Et connaître la bonne technique pour placer le préservatif», ajoute-t-elle.

3. Avoir du lubrifiant à porter de main

Rodgers considère le lubrifiant comme un essentiel. Rodgers recommande d'essayer «les distributeurs de chevet qui permettent de ne pas chercher la bouteille», ce qui pourrait vous faire oublier le moment.

4. Portez attention aux détails.

Certains détails dans l'environnement peuvent aider à créer une ambiance propice. De la musique, un éclairage plus tamisé ou encore des bougies peuvent contribuer à améliorer l'expérience, a déclaré Rodgers.

5. Stimulez votre cerveau.

Pour les femmes en particulier, le sexe commence par l'imagination. «Le cerveau est un organe sexuel plus puissant que les organes génitaux, parce que c'est de là que vient le désir sexuel, donc lire des textes érotiques ou faire des jeux sexuels fera des merveilles.»

6. Faites une liste de choses à faire, puis la rangez

Vous allez beaucoup moins apprécier une relation sexuelle si vous pensez à tout ce que vous avez à faire. Si votre esprit vagabonde constamment vers d'autres pensées, vous avez besoin d'une stratégie pour rester dans le moment présent.

«Les tâches du quotidien peuvent rapidement vous empêcher de vous concentrer durant une relation intime», explique Murray. «Si vous sentez que vous êtes déconcentré, faites une liste de ce qui doit être fait et ensuite mettez cette liste de côté.» La liste sera toujours là dans une heure.

7. Prenez des respirations profondes

«De plus en plus de preuves démontrent que la pleine conscience peut aider à accroître l'attention et à se concentrer sur les sensations sexuelles agréables. Ceci conduit bien sûr à des relations sexuelles plus satisfaisantes», a déclaré Murray.

Même si vous ne méditez pas, vous pouvez facilement séparer votre expérience sexuelle de votre routine quotidienne. «Avant de passer de votre vie active à un environnement sexuel, prenez un moment pour inspirer et expirer profondément», dit-elle.

8. Allez-y lentement

Une chose importante à garder à l'esprit? La plupart des femmes ont besoin d'environ 20 minutes pour que leur corps soit prêt pour des rapports sexuels . «Se déshabiller les uns après les autres - se donner des baisers sur le corps - est un excellent moyen de connaître le corps de votre partenaire et de lui donner un ton sensuel.»

Ne vous précipitez pas dans le feu de l'action, ralentissez et amusez-vous.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.