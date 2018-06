À l'occasion de la 184e édition de la fête nationale du Québec, une multitude d'activités seront proposées aux quatre coins de la province.

Cette année, les célébrations sont organisées sous la thématique «Histoire de héros» et rendent honneur à de grands personnages de l'histoire québécoise. Ainsi, les contributions de Madeleine Parent, de Gabrielle Roy, de Gilles Vigneault, de Pierre Falardeau et de Gaston Miron seront notamment soulignées.

Le porte-parole de cette 184e édition de la fête nationale sera le comédien Michel Côté.

Voici nos suggestions afin de bien profiter des 23 et 24 juin prochains.

Québec

Le grand spectacle sur les plaines d'Abraham

Ce 23 juin, un trio formé d'Isabelle Boulay, Gregory Charles et Garou sera aux commandes de la populaire soirée cette année. Évidemment, ces derniers seront accompagnés d'une longue liste d'artistes pour «faire lever le party». On retrouvera donc sur scène un mélange des genres et des générations avec Jean-Pierre Ferland, Mitsou, Patrice Michaud, Annie Villeneuve, Corneille, Luc De Larochellière, Daniel Lavoie, Les sœurs Boulay, Les 2frères, Andréanne A. Mallette, Émile Bilodeau et Guylaine Tanguay. Manu Militari assurera la première partie du grand spectacle, dès 19h.

À noter que ce spectacle sera diffusé en direct à Télé-Québec à partir de 21h30, puis en rediffusion, le dimanche 24 juin à 14h30.

Montréal

Le Grand spectacle

Le Grand spectacle aura lieu le 23 juin à 21h à la place des Festivals et rassemblera plusieurs artistes. Claude Dubois, Michel Rivard, Brigitte Boisjoli, Vincent Vallières, Marie-Josée Lord, Klô Pelgag, Le Vent du Nord, Jean-Marc Couture, Martha Wainwright, Kim Richardson et Seba et Horg monteront notamment sur scène dans le cadre de cette célébration animée par Guillaume Lemay-Thivierge.

Le défilé

Le 24 juin, à partir de 21h15, vous aurez l'occasion d'emprunter l'un des deux trajets proposés par le Défilé du 24 juin. Chacun de défilés présentera de façon «poétique, festive et participative les quatre éléments: l'air, la terre, le feu et l'eau, qui forment le Québec.»

L'une des 104 fêtes de quartiers organisées à Montréal et Laval

Pour ceux qui n'ont pas envie de trop s'éloigner de leur logis, mais qui ont tout de même envie de festoyer un brin, les fêtes de quartiers représentent une alternative idéale. Des célébrations sont organisées les 23 et 24 juin par des bénévoles dans les parcs, les rues, les ruelles et les espaces publics de Montréal et de Laval.

Longueuil

La Fête nationale du Vieux-Longueuil

La soirée du samedi 23 juin commence à 18h avec Marilyne Léonard et Sylvain Turcotte, puis culmine avec le duo hip hop acadien Radio Radio.

Le 24 juin, différentes activités sont prévues: yoga en plein air, pique-nique festif, cours de rouli-roulant, danse, sports en démonstration, jeux gonflables et messe de la St-Jean. Une trentaine d'artisans seront aussi sur place.

Laval

Grand spectacle



Ici, c'est au Centre de la nature que ça se passe, le 24 juin. Des activités sont organisées de 10h à 23h30. Dès 21h, le grand spectacle regroupera Daniel Bélanger, Diane Dufresne, Vincent Vallières, Klô Pelgag, Émile Bilodeau, Random Recipe et ses invitées, Marc Déry, France D'Amour, Antoine Corriveau, Beyries, Afrikana Soul Sister, Matiu, Kim Thúy et NEEV.



À noter que des tours de vélos et différentes activités de quartiers sont aussi à l'horaire pour les Lavallois...

Saguenay

La ville de Saguenay pourra compter sur un grand nom de la musique québécoise en cette soirée de Fête nationale. Paul Piché sera en effet sur place à 21 h!

Sherbrooke

La ville de Sherbrooke vous propose de célébrer la fête nationale dans le Parc Jacques-Cartier. De 16 h à 20 h on retrouvera sur scène JuliAnn, Virginie B, Marcus Quirion et Veronica Winter alors que de 20h à minuit, ce sera au tour de De Temps Antan et Les Chiens De Ruelles.

Gatineau

La Bottine Souriante fera vibrer les Gatinois le 23 juin. Le spectacle, sur la rue Laval, sera lancé par le groupe gatinois Billy Love Band et les gagnants de la finale régionale de secondaire en spectacle, Allegra et ses chocolats.

Trois-Rivières

Les Trifluviens auront droit à un programme double sur la grande scène du parc portuaire, ce 23 juin. Le groupe de musique du monde Bradycardie y sera d'abord, suivi des Frères Lemay.