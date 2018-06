La semaine des stars québécoises en 13 images plus ou moins pertinentes

Les réseaux sociaux occupent une place toujours plus importante dans le quotidien des vedettes d'ici et d'ailleurs.

En plus des clichés visant à les montrer, elles et leurs commanditaires, sous leur plus beau jour, plusieurs stars utilisent - de manière parfois abusive - leur story Instagram pour développer un contact plus «humain» avec leurs abonnés.

Une question vient cependant souvent en tête lorsque nous regardons une desdites stories : Pourquoi?

Pourquoi avoir tenu absolument à partager cette photo en particulier, cette tranche de vie ou cette information avec les internautes?

Si certaines personnalités publiques alimentent leurs réseaux sociaux de la sorte pour faire rire volontairement leurs abonnés, d'autres semblent parfois partager frénétiquement les moindres moments de leur vie dans le simple but de demeurer dans le champ de vision de leurs fans.

De façon humoristique et sans prétention aucune, nous avons relevé spécialement pour vous quelques images que vos vedettes québécoises préférées ont partagées au cours de la dernière semaine pour tenter de vous divertir et/ou d'attirer votre attention.

De beaux moments à découvrir dans la vidéo en tête d'article!