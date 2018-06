C’est la fin pour Richard Martineau et Jonathan Trudeau à CHOI

La station de radio de Québec CHOI Radio X confirme, ce jeudi 7 juin, la fin de l'émission Martineau-Trudeau, animée par Richard Martineau et Jonathan Trudeau.

Richard Martineau avait déjà confirmé qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec la station.

«C'est non sans émotion qu'il nous a annoncé qu'il avait eu un choix difficile à faire lorsque Québecor lui a demandé l'exclusivité de ses services», a déclaré Philippe Lefebvre, directeur général de CHOI Radio X, par voie de communiqué.

Chaque fois que j'entrais dans la station, je me sentais chez moi. [...] Un espace de liberté inestimable à cette époque de rectitude politique de plus en plus étouffante. Richard Martineau

Même son de cloche pour Jonathan Trudeau, qui écrit pour le Journal de Québec et prend part sur une base régulière aux émissions de TVA et LCN.

«Dans le même contexte, il a dû faire un choix. Richard et Jonathan suivent Mario Dumont et probablement d'autres qui auront aussi ce genre de choix à faire dans un avenir rapproché», poursuit Philippe Lefebvre.

«J'ai toujours été fier de travailler pour CHOI. Chaque fois que j'entrais dans la station, je me sentais chez moi. C'était ma gang, mon home. Un espace de liberté inestimable à cette époque de rectitude politique de plus en plus étouffante», confie Richard Martineau.

Mercredi, l'analyste politique Luc Lavoie effectuait le chemin inverse après avoir dû faire le même choix, décidant pour sa part de quitter l'émission La joute, diffusée sur les ondes de LCN, pour rejoindre l'équipe de Cogeco Média.

Luc Lavoie se joindra à l'équipe de l'émission Drainville PM, diffusée sur les ondes du 98,5 FM, à compter du mois d'août.

