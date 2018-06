La Maison Simons, un détaillant basé à Québec, emménagera en 2021 dans les locaux de l'ancien magasin à rayons Sears à l'extrémité ouest du Centre commercial Fairview Pointe Claire, dans l'ouest de l'île de Montréal.

Dans un communiqué publié jeudi, Cadillac Fairview et Ivanhoé Cambridge, copropriétaires de Fairview Pointe Claire, expliquent que Simons occupera le deuxième et le troisième étage. Le rez-de-chaussée sera repensé afin que le centre puisse offrir des options de restauration améliorées.

Brian Salpeter, vice-président chez Cadillac Fairview, qualifie Simons de détaillant de premier plan au Québec et affirme que son arrivée, de même que celle attendue d'une station du Réseau express métropolitain au centre commercial, serviront de catalyseur dans la transformation de la propriété et des terrains adjacents.

Happycity21 via Getty Images

Pour sa part, Peter Simons, copropriétaire et président de Simons, est heureux que le nouveau magasin pourra mieux servir sa clientèle de l'ouest de l'île et il affirme que les emplacements physiques sont essentiels à l'expérience de commerce de détail et qu'ils vont de pair avec l'essor de l'économie numérique.

La Maison Simons a été fondée à Québec en 1840 par John Simons. La chaîne compte neuf magasins au Québec dont trois à Québec, deux à Montréal et d'autres à Laval, Saint-Bruno-de-Montarville, Sherbrooke et Gatineau, de même que deux à Edmonton et d'autres à Calgary, à Mississauga, à Ottawa et en Colombie Britannique.

