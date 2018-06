À la veille du Sommet du G7, le président français Emmanuel Macron a servi une leçon à Donald Trump, alors qu'il se tenait, jeudi matin, aux côtés d'un Justin Trudeau beaucoup plus conciliant.

"Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à six, si besoin était", a lancé le président Macron. Plusieurs supposent qu'il sera impossible d'arriver à une déclaration commune des sept, à l'issue du sommet du G7, samedi.

Puis, accord nucléaire iranien, changements climatiques ou tarifs sur l'acier et l'aluminium, le président français a critiqué vivement le président américain pendant la conférence de presse qui se tenait au foyer de la Chambre des communes.

"Nul d'entre nous n'est éternel", a lancé M. Macron, après avoir reproché à Donald Trump de s'être retiré de l'accord nucléaire iranien et de l'accord sur les changements climatiques. "Nos pays, les engagements que nous avons pris, nous dépassent. (...) Il y a une continuité de l'État qui est au coeur du droit international", a-t-il rappelé.

Et il a prédit que les Américains retrouveront le droit chemin... éventuellement. "Il y a un moment donné où ils retrouveront aussi le cours de leur histoire", a-t-il avancé.

S'éloignant des principes pour devenir plus pragmatique, M. Macron a averti le président américain que la négociation qu'il s'apprête à avoir avec la Corée du Nord sur la dénucléarisation de ce pays manquera de crédibilité "si nous détricotons les négociations d'il y a trois ans sur le nucléaire iranien".

"Vous n'êtes pas à l'aise avec l'accord signé par votre prédécesseur, peut-être parce qu'il a d'ailleurs simplement été signé par votre prédécesseur", a-t-il dit, adressant son discours directement au président américain. "N'empêchez pas les autres d'y rester et ne poussez pas l'Iran à en sortir", a-t-il exigé.

MM. Macron et Trudeau s'en sont pris tous deux aux tarifs imposés sur l'acier et l'aluminium par le président américain. Mais en comparaison de la fougue française, le Canadien a paru moins combatif.

"On ne peut pas faire une guerre commerciale avec des alliés", est le message que M. Macron entend répéter au président américain à La Malbaie.

"Le G7, c'est une opportunité pour nous de nous rassembler pour avoir des discussions franches, ouvertes", a renchéri M. Trudeau. "Depuis les débuts (...) j'ai été poli, j'ai été respectueux, mais on a aussi été toujours très très fermes sur les intérêts de notre pays, de nos citoyens, et sur nos valeurs", a répété le premier ministre.

Il est prévu que M. Trump ait des rencontres bilatérales séparées avec MM. Trudeau et Macron, à Charlevoix. Il sera également confronté à des questions sur les tarifs lors d'une réunion plus large des dirigeants du G7 sur l'état de l'économie mondiale, réunion qui lancera le sommet vendredi.

La Maison-Blanche a essayé de minimiser le conflit, mercredi. Le principal conseiller économique du président a qualifié le tout de simple querelle familiale.

Mais tôt jeudi matin, un message diffusé sur Twitter par M. Trump ne laissait aucun doute quant à son état d'esprit.

"Je me prépare à aller au G7 au Canada pour me battre pour notre pays sur le commerce (nous avons les pires accords commerciaux jamais conclus)", a-t-il lancé.

Isn't it Ironic? Getting ready to go to the G-7 in Canada to fight for our country on Trade (we have the worst trade deals ever made), then off to Singapore to meet with North Korea & the Nuclear Problem...But back home we still have the 13 Angry Democrats pushing the Witch Hunt!