Doug Ford et ses conservateurs se dirigent vers un gouvernement majoritaire en Ontario

Doug Ford et ses conservateurs sont en bonne voie de former un gouvernement majoritaire.

Une quinzaine de minutes après la fermeture des bureaux de scrutin, Radio-Canada présidait la formation d'un gouvernement progressiste-conservateur.

À 21 h 15, le Parti progressiste-conservateur avait faire élire 13 de ses candidats et menait dans 59 circonscriptions.

Le Nouveau Parti démocrate formera sans doute l'opposition officielle. La formation dirigée par Andrea Horwath comptait 10 élus et menait dans 25 autres.

La dégringolade prévue du Parti libéral, qui formait le gouvernement, s'est concrétisée. Les libéraux de Kathleen Wynne menaient que dans six circonscriptions.

Les Verts pouvaient espérer remporte la victoire dans un comté.

Sur le plan des suffrages exprimés, les progressistes-conservateurs faisaient mieux que prévu, dépassant même les 40 pour cent. Le NPD suivait à 34,82 pour cent et les libéraux à 18,26 pour cent.

Les résultats ne seront pas connus dans certaines circonscriptions avant un certain temps pour diverses raisons. On parlait d'un retard de 90 minutes dans un bureau de Glengarry-Prescott-Russell, de deux heures et 25 minutes dans un bureau de York-Simcoe, de quatre heures dans un bureau de Kiiwetinoong, dans le nord-ouest de la province.

La "bière à une piastre"

Le chef conservateur, Doug Ford, a voté jeudi matin à Toronto. Il avait notamment promis en campagne une baisse des prix de l'essence de 10 cents le litre, une réduction des factures d'électricité et l'introduction de la "bière à un dollar". On lui a toutefois reproché son manque de transparence pour ne pas avoir précisément chiffré sa plateforme électorale. À environ une semaine du scrutin, le parti a publié une liste de promesses et leurs coûts, mais n'a pas indiqué comment ces promesses seraient financées, et quelles seraient la taille et la durée des déficits annuels.

En revanche, la chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Andrea Horwath, est toujours considérée dans les sondages comme la plus populaire des trois chefs de parti. M. Ford a donc concentré ses attaques sur des candidats néo-démocrates qu'il qualifiait de "radicaux" ou d'"inexpérimentés".

Les libéraux ont soutenu que le plan du NPD n'était pas réaliste, soulignant avec jubilation les erreurs comptables dans la plateforme, y compris celle qui augmentait le déficit proposé de 1,4 milliard $ par année. Mme Wynne a également dénoncé à plusieurs reprises l'opposition de Mme Horwath à une loi spéciale de retour au travail des enseignants du collégial en 2017.