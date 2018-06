G7: les mesures d'urgence lancées à La Malbaie

Les mesures de sécurité ont encore été haussées d'un cran à La Malbaie jeudi, jour d'arrivée de plusieurs chefs d'État ou de gouvernement pour le sommet du G7.

L'hôtel de ville de La Malbaie est désormais fermé et le sera jusqu'à dimanche. Il sert désormais de centre de coordination des mesures d'urgence et accueille des responsables de la Ville, de la santé et des services sociaux, d'Urgence Québec et des ministères de la Sécurité publique, du Transport et de l'Environnement, en plus des policiers.

La bibliothèque est aussi fermée au public. Elle sert de centre des médias.

Selon le maire de La Malbaie, Michel Couturier, une nouvelle ligne téléphonique a été mise en place pour répondre à toutes les questions des citoyens. Le 418 665-3747 sera disponible 24 heures sur 24 jusqu'à la fin du sommet.

Olivier Robichaud Le maire de La Malbaie a tenu à rassurer les citoyens.

«Si les gens veulent se présenter physiquement sur les lieux pour avoir des informations ou s'ils ont des besoins quelconques, le Complexe sportif de La Malbaie est ouvert de 7h à 23h. S'il y a d'autres besoins, il sera ouvert plus longtemps», ajoute M. Couturier.

Faible risque de débordements

Jeudi, M. Couturier a tenu à rassurer les citoyens concernant le niveau de risque à La Malbaie.

«Pour ce qui est des manifestations. Le niveau d'alerte est très bas, et je pense que dans les villes voisines les choses se passent très bien», affirme-t-il.

Vers 11h, la circulation se passait bien sur les chemins de contournement menant à La Malbaie. Rappelons que la route 362 est fermée sur une dizaine de kilomètres, à partir de Saint-Irénée. Les automobilistes sont redirigés sur la route 138.

Jeudi matin, rien ne laissait présager des problèmes de circulation sur la route 138 entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie. La présence policière a toutefois encore été augmentée, avec des voitures de police visibles presque chaque minute sur le trajet d'environ trois quarts d'heure.

En ville, la circulation se passe également bien, à l'extérieur de la zone sécurisée.

Le maire Couturier fera des mises à jour sur les mesures d'urgence deux fois par jour jusqu'à dimanche, à 11h30 et 17h.