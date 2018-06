De la vedette au pied carré pour les 10 ans du Dress to Kill

Mercredi 6 juin au soir le magazine Dress to Kill a fêté ses 10 ans en grand au Bar Georges de l'hôtel victorien Le Mount Stephen. Une soirée qui ouvrait par la même occasion et pour la deuxième année consécutive le début des festivités du Grand-Prix de Formule 1 de Montréal - la 50e édition. Un moment de pur glamour qui a attiré de nombreuses stars.

Maripier Morin, Ludivine Reding ou encore Anne-Marie Losique, les personnalités du petit écran étaient venues nombreuses pour fêter cette anniversaire marquant pour le magazine de mode et de beauté québécois indépendant - qui une décennie après son lancement continue de faire briller les talents d'ici.

Jfgalipeau.ca

Il y a 10 ans, Dress to Kill voyait le jour dans le but de satisfaire un désir inassouvi de liberté créative. Sylvain Blais, Kathia Cambron, Ewa Bilinska, et Shervin Shirvani se donnaient comme mission de créer une revue avec une esthétique inspirée de l'avant-garde européenne.

Le magazine s'est au fil des ans toujours distingué autant par le contenu que par la forme permettant à de jeunes talents émergents d'ici de se faire connaître et d'asseoir la réputation de créateurs incontournables.

Leur credo? Célébrer l'industrie de la mode canadienne et son héritage.

Ce fut une soirée digne de ce nom arrosée de beaucoup de champagne dans un cadre tout simplement époustouflant, les photos valent le détour.

Jfgalipeau.ca

