Le plus grand magasin de produits naturels au Québec ouvre à Laval

Fans d'alimentation saine, votre nouvel eldorado est à Laval. Avril Supermarché Santé inaugure ce 7 juin une épicerie de 44 000 pieds carrés entièrement consacrée à l'alimentation naturelle et biologique. La huitième et la plus imposante succursale de la bannière 100% québécoise.

Installé dans l'ancien magasin Target au Centre Laval, au coin des boulevards Saint-Martin et Le Corbusier, le complexe comprend des sections fruits et légumes, prêt-à-manger, suppléments alimentaires et cosmétiques naturels - où on peut recevoir des soins de la peau en salle privé -, en plus d'une aire de restauration de 130 places et une terrasse pouvant accueillir 48 personnes. Les gourmands pourront y trouver un menu de type bistro et un autre végétalien.

Un comptoir réservé aux poissons frais issus de la pêche durable et certifiés Ocean Wise y est aménagé parmi une horde d'îlots séparés réservés, par exemple, aux pizzas, un autre aux pains et pâtisseries ou encore aux gelatos.

Grâce à une technologie québécoise, Avril Laval cultivera sur place plusieurs variétés de micropousses biologiques qui seront éventuellement distribuées dans toutes les succursales de la bannière. Les clients pourront ainsi faire le plein de ces micropousses à l'année.

Fondée en 1995 à Granby, Avril Supermarché Santé a investi dix millions de dollars dans son nouveau complexe de Laval et créé quelque 200 emplois.

