Amour, gloire et musique country. La dernière bande-annonce de A Star is Born montre un Bradley Cooper en plein coup de foudre artistique et amoureux avec Lady Gaga, méconnaissable sans aucun artifice.

Quatrième remake du film éponyme de 1937, A Star is Born est pourtant le long-métrage des premières fois pour les deux protagonistes. La première fois que Bradley Cooper passe derrière la caméra et la première fois que Lady Gaga, après une apparition dans American Horror Story et quelques caméos, décroche un vrai rôle au cinéma.

Le film prévu en salle en octobre prochain suit Jackson Maine (Bradley Cooper), star de country un peu oubliée qui découvre Ally (Lady Gaga), une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin.

La bande-annonce offre un bref aperçu du duo Cooper/Gaga en pleine osmose artistique, en train de chanter sur scène. Chanteur presque has been, Bradley Cooper tente de faire éclore Lady Gaga, chanteuse prodigue mais sans aucune confiance en elle. "Est-ce que tu écris des chansons?", lui demande-t-il. "Je ne chante pas mes propres textes", lui répond Lady Gaga avant de confier "Je me sens mal à l'aise. Tous les gens me disent qu'ils aiment ma voix, mais pas mon apparence." Épris de la belle et modeste artiste en herbe, Bradley Cooper lui rétorque "Je te trouve magnifique."

It's a dream come true and an honor to be a part of this incredible movie. Bradley's ability as a director, actor and musician is astounding. It's called "A Star Is Born," and I'm beyond thrilled for you to meet Jack and Ally. #AStarIsBornhttps://t.co/L1rIawrzJ4 — Lady Gaga (@ladygaga) 6 juin 2018

"C'est un rêve qui se réalise et un honneur de participer à ce film incroyable. Le talent de Bradley en tant que réalisateur, acteur et musicien est stupéfiant. Le film s'intitule "A Star is Born" et je suis ravie que vous découvriez [les personnages de] Jack et Ally."

L'interprète semble métamorphosée sans ses maquillages bariolés et ses tenues aussi loufoques qu'extravagantes. Un nouveau look- plus sobre- que la chanteuse avait déjà adopté pour son album Joanne sorti en 2016.

Mais la reine du "too much" est surtout méconnaissable dans l'approche de son personnage, une jeune femme introvertie qui doute d'elle-même et de son talent. Cette étoile qui ne demande qu'à naître pour se rendre compte qu'elle a finalement toujours été faite pour ça, qu'elle était "Born this Way."

