10 pièces de théâtre à voir cet été à l’extérieur de Montréal

Après une journée à la montagne, à la plage, dans les glissades d'eau ou dans un vignoble, accordez-vous une pause de nature artistique, en découvrant une des pièces de théâtre à l'affiche cet été à l'extérieur de la métropole.

Pierre, Jean, Jacques – Théâtre du Vieux-Terrebonne (7 juin au 18 août)

Courtoisie Théâtre du Vieux-Terrebonne

Quelque 19 000 billets ont déjà été vendus pour cette valeur sûre de l'été. Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville interpréteront trois frères dans l'adaptation québécoise de Tom, Dick and Harry, une œuvre décrite comme un Feydeau anglais. On y suit un couple en plein processus d'adoption, qui prépare la visite d'une représentante d'agence, alors que les frères de monsieur, deux sans génie, font tout basculer.

Laurel & Hardy – Théâtre Hector Charland (2 août au 1er septembre)

Cpurtoisie Théâtre Hector Charland

Comment résister à l'idée de voir André Robitaille et Louis Champagne camper Laurel et Hardy, le duo comique qui a marqué les années 30, 40 et 50? Entourés par Stéphane Archambault, Bernard Fortin, Brigitte Lafleur, Martin Héroux, Myriam LeBlanc, Alexandre Bergeront et Marie-Ève Soulard La Ferrière, les deux acteurs feront découvrir au public les deux côtés de la médaille : la drôlerie et la vraie vie, le génie et l'anxiété, les grandes joies et les démons. Une histoire d'amitié pure!

On t'aime Mickaël Gouin – Théâtre de la Marjolaine (22 juin au 5 août)

Courtoisie Théâtre de la Marjolaine

Un vent de fraîcheur soufflera dans le secteur d'Eastman, alors que le personnage nommé Mickaël Gouin (et interprété par l'acteur du même nom) sera fait « prisonnier » par une famille un brin étrange, qui a pris soin de lui après un gros accident de voiture. Les apparences sont trompeuses dans cette histoire portée par Gouin, Léane Labrèche-Dor, Louis-Olivier Maufette, Sarah-Anne Parent, Olivier Aubin et Chantal Dumoulin.

Deux femmes en or - Studio Hydro-Québec au Quai des arts de Carleton (10 juillet au 10 août)

Studio Hydro-Québec au Quai des arts de Carleton

La talentueuse auteure Catherine Léger, reconnue tant au cinéma (La petite reine, Charlotte a du fun), à la télévision (Marche à l'ombre) qu'au théâtre (Baby-sitter, Princesses), présentera son adaptation théâtrale du film des années 70, Deux femmes en or, dans une mise en scène signée par Louise Laprade.

Le prénom - Théâtre Dam de terre (29 juin au 25 août)

Courtoisie Théâtre Dam de terre

Si vous organisez un séjour au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pourquoi ne pas arrêter dans le secteur d'Alma pour assister à cette nouvelle production de la pièce à succès, Le prénom? Tel que son titre l'indique, la pièce tourne autour d'un prénom, celui d'un bébé à venir, et des réactions explosives que suscitent certaines suggestions...

Je préfère qu'on reste amis – Théâtre Beaumont St Michel (dès le 22 juin)

Courtoisie Théâtre Beaumont St Michel

Après avoir rallié 300 000 spectateurs en France, cette pièce légère et sympathique est à nouveau montée au Québec, avec Amélie Grenier et Guillaume Champoux dans les rôles d'amis qui repousseront les limites de l'ambiguïté.

Toc, Toc – Maison des arts de Drummondville (13 juillet au 25 août)

Courtoisie Maison des arts de Drummondville

Difficile de trouver une prémisse plus éclatée que celle de cette pièce qui réunit six patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs (toc): le Syndrome de Gilles de la Tourette (tic moteurs et sonores), la palilalie (répétition sans arrêt), la nosophobie (peur des maladies), l'arithmomanie (fascination des chiffres), le toc de vérification, le toc d'ordre ou de symétrie. Les patients seront interprétés par Diane Lavallée, Marcel Leboeuf, Tammy Verge, Martin Laroche, Noémie O'Farrell, Jean-Pierre Chartrand et Marie-Claude Saint-Laurent.

Pierre, Marie... et le démon - Théâtre St-Adèle (15 juin au 25 août)

Courtoisie Théâtre St-Adèle

Le brillant dramaturge Michel Marc Bouchard livre ici une comédie romantique autour d'un couple relativement traditionnel, qui se réveille au lit avec un troisième joueur, au lendemain d'une soirée bien arrosée. Alors qu'ils n'étaient pas exactement en possession de leurs moyens, les amoureux ont fait une promesse bien particulière au garçon...

Zaza d'abord – Théâtre des Cascades (15 juin au 11 août)

Courtoisie Théâtre des Cascades

Le metteur en scène Michel-Maxime Legault dirige cette extravagante comédie organisée autour d'Octave Chanteclair, un baryton reconnu mondialement, qui est prêt à tout pour chanter à l'Opéra de Moscou, quitte à promettre la main de sa vie Zaza à celui qui pourra le rapprocher de son rêve. Évidemment, le destin s'en mêlera pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Quelque chose comme une grande famille - Le Petit Théâtre du Nord (21 juin au 24 août)

Courtoisie Le Petit Théâtre du Nord

Un détour à Blainville vous permettra de découvrir la nouvelle création de François Archambault. L'auteur reconnecte avec les années 80 en imaginant trois sœurs qui traversent cette époque de grands chamboulements avec panache, fixatif et créativité! Les acteurs Marie-Hélène Thibault, Louise Cardinal, Mélanie St-Laurent, Luc Bourgeois et Sébastien Gauthier forment la distribution.