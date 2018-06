Une cycliste de 4 ans remercie un camionneur dans une vidéo devenue virale

Un chauffeur de camion a fait le tour de la toile après avoir respectueusement contourné une famille de cyclistes en Écosse.

Une des cyclistes, une petite fille âgée de 4 ans, Rhoda Jones, a levé un pouce en signe d'approbation et a remercié le chauffeur.

Le père de la petite fille a publié la vidéo sur son compte Twitter dimanche soir. «Souvent, nous voyons ou partageons des vidéos horribles d'automobilistes près des cyclistes, cet excellent contournement d'un chauffeur HGV exceptionnellement patient et prudent pour D & W Agri à Jedburgh mérite donc le partage», a-t-il écrit.

So often we see or share videos of awful driving around cyclists, so this textbook pass from an exceptionally patient & careful HGV driver for D&W Agri coming into Jedburgh deserves sharing, as does Rhoda's response! They're not on Twitter but we've thanked the haulier directly. pic.twitter.com/t46zQvfFoU