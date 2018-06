Marie-Mai et Yann Perreau à la tête du Premier gala de l'ADISQ

Un vent de nouveauté souffle sur l'ADISQ alors que l'association confirme, ce mercredi 6 juin, que Marie-Mai et Yann Perreau seront à la barre de l'animation du 14e Premier Gala de l'ADISQ.

L'événement sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec, le mercredi 24 octobre, à 20h,

«J'ai en mémoire de nombreux souvenirs marquants des galas auxquels j'ai assisté ces 15 dernières années et c'est un honneur inestimable que d'y participer maintenant pour l'animation du Premier Gala», a confié Marie-Mai par voie de communiqué.

«J'ai vécu mon premier Gala de l'ADISQ en 1995, en tant que chanteur du groupe Doc et les Chirurgiens. 23 ans d'expérience plus tard, je me sens à ma place en tant que co-maître de cérémonie qui récompense des artisans de style plus spécialisé, une particularité du Premier Gala que j'apprécie particulièrement», explique pour sa part Yann Perreau.

Marie-Mai et Yann Perreau succèdent ainsi à Sébastien Diaz, qui avait animé les deux éditions précédentes.

