Festivulve ou célébrer la beauté et la diversité naturelle des vulves

À la quasi veille du premier Festivulve qui se tiendra les 9 et 10 juin à Montréal (en même temps que le Grand Prix), voici de quoi seront composées ces deux journées et la raison d'un tel festival. Prêt(e)s?!

Le mot d'ordre? Célébrer la beauté et la diversité naturelle des vulves - c'est la promesse sur le papier.

Au coeur de ce Festivulve, il sera question de découvrir 21 exposant.e.s, 9 organismes, 11 spectacles, 12 ateliers, 20 conférences, 11 DJ's, un VulvaBooth, des activités artistiques, des concours, etc. On y parlera menstruations, accouchement, contraception, masturbation, santé sexuelle... le tout avec humour.

La vulve, cette incomprise

Selon Mel Goyer - l'organisatrice de ce festival: « la majorité de la population mélange les mots vulve et vagin. Inconsciemment (ou non), en parlant de vagin, on réduit le sexe féminin à son intérieur (là-où-va-l'homme, comme disaient certaines de nos grands-mères), et son extérieur est constamment domestiqué et standardisé. Y'en a marre des vulves de Barbie: roses, imberbes, où rien ne dépasse jamais.»

Des tabous encore en 2018!

Pour l'organisatrice et par voie de communiqué, il est question de soulever de nombreuses interrogations dont celles-ci:

*Pourquoi vendre des produits sanitaires parfumés si ce n'est qu'une façon indirecte de nous dire "vous puez"? * Pourquoi une femme qui laisse pousser son poil naturellement est perçue comme négligente? *Pourquoi la femme doit souvent porter seule la charge mentale de la contraception? *Pourquoi tant de labiaplasties? *Pourquoi la peur du cunnilingus est-elle si présente? *Pourquoi la vague de #moiaussi donnait plutôt l'impression d'un tsunami?

Conscientiser

Ces deux journées promettent d'informer, d'éduquer et de conscientiser. Mais aussi de revendiquer l'égalité des sexes.

« Honorer l'égalité des orgasmes ainsi qu'une sexualité saine et équitable. Inspirer un regard différent sur cette partie du corps humain. Respecter notre porte d'entrée dans le monde. Avoir du fun, se divertir! Dédramatiser et détaboutiser afin de REPRENDRE SON POUVOIR.»

Pour se procurer des billets, c'est ici: www.festivulve.com