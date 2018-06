Ferrari rectifie le tir sur la vidéo du Grand Prix de Montréal

L'écurie Scuderia Ferrari a publié une nouvelle vidéo pour démontrer son enthousiasme devant l'arrivée du Grand Prix de Montréal après une première vidéo présentant Toronto à la place de Montréal.

«Vous l'avez repéré immédiatement! Désolé, nous avons publié la mauvaise vidéo, voici la bonne», s'est excusé Ferrari sur Twitter le lendemain de la bourde.

You spotted it immediately! Sorry guys, we posted the wrong video, here is the right one. Enjoy the #CanadianGP! pic.twitter.com/e9nI5MLhrk — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 6 juin 2018

Les excuses ont été bien accueillies par les internautes, qui ont continué de s'amuser un peu.

No worries McLaren, we all make mistakes. #CanadianGP — bruce dinsmore (@brucedinsmore) 6 juin 2018

«Pas de soucis McLaren, nous faisons tous des erreurs.»

As a Canadian, I accept that you really meant that you were SORRY about the honest mistake you made all the best this weekend. GO LAMBORGINI GO. — edwincabrera (@niwdenapolis) 6 juin 2018

«En tant que Canadien, j'accepte que vous vouliez vraiment dire que vous étiez DÉSOLÉ de l'erreur honnête que vous avez faite. Tout le meilleur ce week-end. GO LAMBORGINI GO.»

«Maintenant on parle .... ayez une bonne course!!»

I like how you acknowledged your mistake instead of simply removing the video. 👍 — aganimVER (@aganim90) 6 juin 2018

«J'aime que vous ayez reconnu votre erreur au lieu de simplement supprimer la vidéo.»

No problem. Just no mistakes on the track ok ! #Formula1 #CanadianGP — Mr. Wood (@Mr_ZZZ_Wood) 6 juin 2018

«Aucun problème. Juste pas d'erreurs sur la piste ok!»

Let's move on, we love you guys so much here, it's all forgotten. We will all wave our Ferrari flags over the weekend pic.twitter.com/57oo5W0pzl — Coup Sur Coup Records (@coup_sur) 6 juin 2018

«Passons à autre chose, nous vous aimons tellement ici, tout est oublié. Nous brandirons tous nos drapeaux Ferrari pendant le week-end»

La première vidéo publiée mardi avait comme première image la ville de Toronto, facilement reconnaissable avec la grande tour du CN en plein milieu.

Les festivités entourant le Grand Prix de Formule 1 du Canada se déroulent du 7 au 10 juin.