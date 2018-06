On ne fera pas des accroires: de la crème glacée, c'est du dessert. Pas un légume. Mais lorsque proposée en version moins grasse et moins sucrée, on en déduit qu'on peut juste en manger plus! À l'approche des beaux jours, on vous propose cinq variétés allégées à avaler sans culpabilité.

Halo Top

Elle nous vient de la Californie, vient d'arriver au Canada et promet d'assouvir votre rage de sucre sans que votre ceinture change de cran. Accueillez la crèmerie Halo Top.

Chaque portion de leurs glaces ne contient que 80 à 100 calories et 6 à 8 grammes de sucre. Pour vous donner une idée, il y a quatre portions par pot de 473 ml. C'est donc plus que raisonnable. Le secret? Elles sont élaborées avec du lait écrémé, mais demeurent tout aussi crémeuses.

Côté sucre, on retrouve du sucre de canne, de la gomme de guar, et de l'extrait de stevia, tous les trois biologiques.

Préférerez-vous celle à la pâte à biscuits ou encore caramel-sel de mer? En passant, c'est LA crème glacée qui a été la plus vendue aux États-Unis l'an dernier.

6.99$ pour 473 ml/ Caramel et sel de mer : 90 calories pour 125 ml, 1,5 g de gras saturé, 8g de sucre.

Délices Breyers

Breyers

Breyers frappe fort avec ses nouveaux «Délices». Moins caloriques, moins de gras saturé, moins de sucre que ses concurrents, mais plus d'édulcorants.

Offertes à la vanille, au chocolat et aux biscuits à la crème (la plus calorique), elles risquent de plaire aux dents sucrées qui font attention à leur ligne, même s'il avait été préférable qu'elles contiennent plus de vrai sucre.

6,99$ pour 500 ml/ Chocolat crémeux : 70 calories pour 125 ml, 1 g de gras saturé, 4g de sucre.

La Chagnon

Courtoisie

En plus de craquer pour les saveurs, la qualité, l'onctuosité et l'emballage des crèmes glacées de la laiterie Chagnon, sans oublier les valeurs nutritives, le tout a de quoi séduire.

Même si elles sont un brin grasses, en partie parce que la laiterie utilise de la vraie crème, elles obtiennent la note de passage.

Allez-vous fondre pour l'originale érable bleuet - deux emblèmes bien de chez nous -, vanille-framboise, caramel au beurre, chocolat-cerie, chocolat fudge ou la classique vanille?

4,99 $ pour 1,5 L / Érable bleuet : 100 calories pour 125 ml, 3g de gras saturé, 9g de sucre.

Lait glacé Coaticook

Coaticook

Souvent cité parmi les desserts glacés favoris des nutritionnistes, le lait glacé à l'ancienne de l'entreprise québécoise Coaticook a le mérite d'être aussi onctueux de la crème glacée, d'avoir une liste d'ingrédients assez courte (un point positif!) en plus d'être très abordable.

Les valeurs nutritionnelles attirent les consommateurs, en partie à cause de sa faible teneur en gras saturé. Le sucre, lui, est assez présent par contre.

Le lait glacé est offert à la vanille, à la fraise ou à l'érable.

3,59 $ pour 1L / Vanille : 90 calories par portion de 125 ml, 1g de gras saturé, 13g de sucre.

Ben & Jerry's Moo-phoria

Profitez de vos prochaines vacances ou passages chez nos voisins du sud pour manger la nouvelle gamme de crème glacée légère de Ben & Jerry's. Le géant des desserts glacés vient de lancer une version «faible en calories», de ses décadentes glaces avec 60 à 70% moins de gras.

Parmi les nouvelles saveurs de la gamme Moo-phoria, on compte la Caramel Cookie Fix (mélange de vanille et de caramel salé avec des morceaux de pâte à biscuit), la PB Dough (mélange de chocolat et pâte à biscuit au beurre d'arachide) puis la Chocolate Milk & Cookies (mélange de chocolat et vanille avec une pâte à biscuit aux brisures de chocolat). Ce n'est vraiment pas les moins grasses et les moins sucrées de la liste, mais certainement les plus satisfaisantes. À manger avec plus de retenue, disons.

Chocolate Milk & Cookies : 140 calories pour 68g, 2,5g de gras saturé, 15g de sucre.

