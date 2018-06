«Orange Is The New Black»: la sixième saison arrive bientôt!

On l'attendait en juin, comme c'est la tradition, mais la sixième saison d'Orange Is The New Black se laissera désirer jusqu'au 27 juillet.

Netflix en a fait l'annonce mardi, en révélant un teaser de 20 secondes bien mystérieux.

On y voit des images de la cafétéria de la prison de Litchfield après l'émeute qui a clos la saison 5 et on entend une femme prononcer les mots «This is a whole new world» («C'est un tout nouveau monde»).

Puis, les mots «To the max» apparaissent à l'écran, laissant supposant que l'action pourrait se transporter vers la prison à sécurité maximale, que certains personnages ont déjà visité lors de saisons précédentes.

On sait déjà que la saison 6 ne marquera pas la fin des aventures de Piper, Alex, Taystee et de leur bande de criminelles éclectiques. Netflix avait confirmé que l'émission était renouvelée pour au moins une septième saison dès février 2016.

Last day shooting #OITNB season 6 with my beautiful co-star. Until the next one! #orangefamily 🍊❤️ pic.twitter.com/9nXr4mKUna — Laura Prepon (@LauraPrepon) 8 février 2018

Le tournage des nouveaux épisodes est terminé depuis février dernier.

On a bien hâte de voir ça!