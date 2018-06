Firefox travaille sur un mode «super privé» avec l'aide de Tor

La compagnie Mozilla travaille en partenariat avec The Tor Project, un logiciel de protection de données, afin de créer un mode «super privé» dans Firefox.

Le renard de feu veut ainsi se donner un argument d'utilisation rapport au géant Google Chrome, qui ne dispose pas de protections aussi avancées.

Qu'est-ce que Tor?

Tor, acronyme pour «The Onion Router», a été développé pour un usage militaire américain, informe Le VPN. Il permet de masquer les adresses IP et d'éviter le vol de données pendant les missions. Comme les militaires ont adopté des systèmes VPN internes hautement anonymes, Tor est devenu un logiciel libre.

Le réseau Tor est formé de volontaires qui utilisent leur ordinateurs comme des «noeuds», explique Digital Trends. En temps normal, l'information circule sur Internet en paquets. Lors d'une visite d'un site web, les paquets ne se rendent pas directement sur ce serveur, mais passe par des noeuds aléatoires, ce qui permet l'anonymat, puisqu'aucun noeud ne connaît d'où provient l'information originale pas plus que sa destination ultime, comme des couches d'oignon.

L'arrivée de ce nouvel outil n'est pas nécessairement pour demain, puisque Mozilla doit s'assurer que le réseau Tor puisse évoluer sous Firefox.

C'est toutefois un pas important pour cette compagnie, alors qu'on parle de protection des données plus que jamais dans l'actualité. On n'a qu'à penser au scandale Cambridge Analytica qui mine la confiance envers Facebook depuis quelques mois.

Tor n'a pas spécifié si cette collaboration avec Mozilla amènerait la fin de son propre navigateur, relate Presse Citron. Mais comme indique Frandroid, on peut se demander quelle serait l'utilité d'un tel outil Tor qui n'est reconnu que pour sa confidentialité et sa sécurité - et non pour sa facilité d'utilisation ou son design.