Fini le défilé en maillot pour Miss America!

Fini le défilé en maillot de bain pour le concours de Miss America, l'annonce a été faite ce mardi. Cette déclaration met fin à une étape jugée misogyne et vivement critiquée. Un vrai pas en avant pour aller vers plus d'inclusion.

« Nous ne sommes plus un concours de beauté, nous sommes une compétition», a déclaré Gretchen Carlson - la présidente du conseil d'administration de la Miss America Organization au cours de l'émission Good Morning America sur ABC. Voyez ci-dessous.

JUST IN: "We will no longer judge our candidates on their outward physical appearance. That's huge. And that means we will no longer have a swimsuit competition." - @GretchenCarlson on the major changes coming to @MissAmericaOrg https://t.co/ICRIsRN71h pic.twitter.com/IWKcVvCC50