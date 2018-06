Se disant «prête» pour le Grand prix du Canada à Montréal, l'écurie Scuderia Ferrari a publié sur Twitter une vidéo... où la première image est celle de la ville de Toronto.

Toronto est pourtant facile à reconnaître avec la grande tour du CN en plein milieu. Voyez par vous-mêmes:

Les internautes ont été rapides (et amusants!) à signaler la bourde de Ferrari dans les commentaires.

«J'ADORE MILAN!!!»

Not quite... because you seem to be in Toronto! Hope your cars are equiped with a GPS...