Donald Trump a retiré l'invitation à se rendre mardi à la Maison-Blanche transmise aux Eagles de Philadelphie, vainqueurs du dernier Super Bowl, en raison du geste de certains joueurs mettant genou à terre pendant l'hymne national.

Le président républicain est en conflit ouvert depuis des mois avec les joueurs de football américain (NFL) qui protestent ainsi contre les violences raciales aux Etats-Unis, ayant même été jusqu'à estimer le mois dernier que ces joueurs "ne devraient peut-être pas être dans le pays".

"Les Eagles de Philadelphie ne peuvent pas venir demain avec leur équipe au complet pour être mis à l'honneur. Ils ne sont pas d'accord avec le président, car il insiste pour qu'ils se lèvent fièrement pour l'hymne national, la main sur le coeur", a déclaré Donald Trump dans un communiqué publié par la Maison-Blanche lundi soir.

Il a également tweeté l'information.

The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 juin 2018

Certains joueurs des Eagles avaient déjà annoncé leur refus de répondre à l'invitation du président américain, qui reçoit traditionnellement les équipes sacrées dans les quatre championnats professionnels.

"Mensonges"

"Les Eagles voulaient envoyer une délégation réduite, mais les 1 000 fans qui prévoient de se rendre à l'évènement méritent mieux que ça. Ces fans sont toujours invités à la Maison-Blanche pour participer à un autre type de cérémonie, en l'honneur de notre grand pays", poursuit le communiqué de la Maison-Blanche.

"Tellement de mensonges...", a réagi sur Twitter un ancien joueur des Eagles, Torrey Smith. "Pas grand monde allait y aller. Personne n'a refusé d'y aller simplement parce que Trump 'insiste' pour que les gens se lèvent pour l'hymne. Le président continue de propager cette fausse histoire selon laquelle les joueurs sont anti-soldats", a-t-il développé.

So many lies smh

Here are some facts

1. Not many people were going to go

2. No one refused to go simply because Trump "insists" folks stand for the anthem

3. The President continues to spread the false narrative that players are anti military pic.twitter.com/89GUNhJ4eE — Torrey Smith (@TorreySmithWR) 4 juin 2018

There are a lot of people on the team that have plenty of different views. The men and women that wanted to go should've been able to go. It's a cowardly act to cancel the celebration because the majority of the people don't want to see you. To make it about the anthem is foolish — Torrey Smith (@TorreySmithWR) 4 juin 2018

Dans un communiqué publié après les déclarations du président Trump, les Eagles se sont contentés de remercier leurs supporteurs.

"C'était une source d'inspiration de voir toute la communauté Eagles se réunir. Nous sommes reconnaissants pour tout le soutien reçu et nous continuerons de nous préparer pour la saison 2018", déclarent-ils dans ce communiqué.

Le maire de Philadelphie Jim Kenney a estimé que retirer l'invitation des Eagles "ne prouvait qu'une chose que le président Trump n'était pas un vrai patriote".

I'm proud of the Eagles on & off the field. Our players represent the diversity of our nation—a nation where we're free to express our opinions. Disinviting them only proves the President is not a true patriot.



City Hall is always open for a celebration. https://t.co/kU7LZkBNin — Jim Kenney (@PhillyMayor) 5 juin 2018

Le sénateur démocrate Bob Casey, de l'Etat de la Pennsylvanie, a pour sa part déclaré qu'il ignorait le "coup politique" de Trump et a invité les Eagles à visiter le Capitole.

I'm proud of what the @Eagles accomplished this year. I'm skipping this political stunt at the White House and just invited the Eagles to Congress. @Eagles How about a tour of the Capitol? https://t.co/niWR7zkSYx — Senator Bob Casey (@SenBobCasey) 4 juin 2018

"Fils de pute"

Cet épisode est le dernier en date dans une querelle acrimonieuse entre Trump et les joueurs de NFL.

Le mouvement de protestation pendant l'hymne national avait été lancé en 2016 par le quart-arrière de San Francisco, Colin Kaepernick, qui voulait dénoncer la mort de plusieurs Noirs lors de leur arrestation par la police.

Il s'est développé la saison dernière lorsque des centaines de joueurs, le plus souvent noirs, s'étaient agenouillés pendant l'hymne avant les matches pour protester contre les tensions raciales aux Etats-Unis.

La réaction de Donald Trump, qui avait traité les protestataires de "fils de pute", avait jeté de l'huile sur le feu, de nombreux joueurs expliquant alors qu'ils refuseraient de se rendre à la Maison-Blanche en cas de victoire de leur équipe.

La NFL a tranché en mai en annonçant qu'à partir de la saison prochaine les joueurs présents sur le terrain seraient obligés de rester debout pendant l'hymne sous peine d'amende. Une décision saluée par Donald Trump.