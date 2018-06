Au milieu des quelque 19 millions d'habitants de la région de Los Angeles, c''est sans doute la rencontre plus improbable qu'elle ait pu faire. Ce dimanche 3 juin, Sharon Stone a publié sur les réseaux sociaux les images de son nouveau voisin, et il y avait de quoi prendre ses jambes à son cou.

L'actrice de Basic Instinct a effectivement croisé, en se promenant dans les rues du chic quartier de Beverly Hills... un dragon de Komodo, une espèce de varan surdimensionnée. Fort heureusement pour l'actrice et le reste du quartier, la grosse bestiole carnivore a rapidement été signalée aux autorités et a pu être capturée.

This is walking up my street!!!! What is going on!!!!!!! pic.twitter.com/w9eT8pyYWQ