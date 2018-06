Kat Von D a la robe de mariée la plus improbable de l'année

La célèbre tatoueuse Kat Von D ne fait rien comme les autres, même son mariage! Le 2 juin dernier, elle a descendu l'allée dans l'une des robes de mariée les plus extravagantes jamais vu.

Celle qui a passé la bague au doigt de Rafael Reyes, membre du groupe de musique Prayers, a laissé faire la traditionnelle robe blanche et a opté pour une imposante création gothique d'un rouge vif. Des drapés, un col montant, un long voile tenu par un mannequin-danseur, des cornes rouges dans la coiffe... On aurait cru à un costume de Disney.

Dans une story Instagram, elle révèle que la tenue a été créée par la marque décalée Majesty Black.

Pour accompagner la première publication de ses noces, la star écrit : « Je sens encore l'électricité émotionnelle de mon mariage hier soir avec Prayers. On passe la journée ensemble à revivre nos voeux, l'amour de nos chers amis et toute la beauté artistique qu'on a créée ensemble. Et je promets de partager avec vous des photos épiques du mariage bientôt et un peu plus de nos sentiments à propos de tout ça - mais maintenant, on est juste submergé par tout cet amour.»

Le couple attend aussi leur premier enfant, un garçon qui devrait s'appeler Leafar - le nom de Rafael épelé à l'envers qui s'avère aussi le nom de scène de M. Reyes.

Voyez d'autres photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux donnant des aperçus du mariage extravagant :

