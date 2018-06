La première dame des États-Unis, Melania Trump, ne se joindra pas à son mari au sommet du G7 à La Malbaie, au Québec, cette semaine.

Elle ne prévoit pas accompagner non plus le président à la rencontre qu'il doit avoir avec le leader nord-coréen Kim Jong Un le 12 juin à Singapour, selon la porte-parole de la première dame Stephanie Grisham.

Melania Trump avait pourtant accompagné son mari l'année dernière à la réunion du G7 en Italie et au forum du G20 en Allemagne.

Melania Trump avait accompagné le président américain au sommet du G7 l'an dernier, à Taormina en Italie.

Les conjoints voyagent habituellement ensemble lors des réunions auxquelles participent les dirigeants mondiaux.

La première dame n'a pas, non plus, accompagné son mari vendredi lorsque le président et sa famille, y compris ses filles, son fils aîné et son gendre, se sont rendus à Camp David pour le week-end, cette résidence de villégiature officielle des présidents des États-Unis.

Elle n'a pas fait d'apparition depuis son hospitalisation de cinq jours, à la mi-mai, pour traiter un problème «bénin» au rein.