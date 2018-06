Au moins 24 personnes ont été hospitalisées, dont quatre dans un état critique, après avoir été impliquées dans un accident d'autocar survenu lundi, dans l'est de l'Ontario, a annoncé la Police provinciale de l'Ontario (PPO).

Selon l'agente Suzanne Runciman, l'autocar transportait 37 personnes, dont le chauffeur et un guide touristique.

Le véhicule aurait dévié de sa route, pour ensuite rouler sur le talus rocheux de l'autoroute 401, entre Brockville et Prescott.

Des équipes d'urgence ont été déployées sur les lieux.

Viewer video from the scene of bus crash on Hwy. 401 near Prescott . Ornge ambulance responding. Initial reports of 30-40 injured. @ctvottawa pic.twitter.com/G082nVmKnV